Coronavirus: oltre 2.000 morti in Italia. Aggiornamenti alle 19:41

I decessi sono aumentati di 349 unità in 24 ore. 23.073 le persone attualmente infette, 2.749 le persone guarite. In oltre 1.800 in terapia intensiva. Borrelli parla di “trend in ribasso”

Agi – In Italia al 16 marzo è stato registrato un totale di 27.980 casi di coronavirus, in crescita di 3.233 casi rispetto alla giornata precedente (+13,1%). I decessi sono 2.158, 349 in più rispetto alla giornata precedente. È l’ultimo bilancio comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Sono 23.073 le persone attualmente malate (2.470 in più in un giorno) e 2.749 quelle guarite, con un aumento di 414 unità.1.851 persone sono in terapia intensiva, 179 in più rispetto alla giornata precedente. “I nuovi positivi oggi sono 2.420: anche se mancano i dati della Puglia e della provincia di Trento, si può parlare di trend in ribasso”, ha detto Borrelli.

* 19:41

Salvini: non pretendiamo miracoli ma il decreto non basta

“Non pretendiamo miracoli ma lavoriamo in queste ore ad aiutare il governo a migliorare il decreto. Non abbiamo visto il testo ma da una prima lettura delle slide è chiaro che bisogna fare di più e andare più lunghi. Siamo ottimisti ma è chiaro che l’economia non tornerà normale a giugno. Non ci si venga a dire che con 600 euro una tantum si risolve tutto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.

* 19:24

Trump sente i governatori: “Cuomo faccia di più”

Il presidente Usa, Donald Trump, ha riferito su Twitter di aver avuto una “teleconferenza molto buona” con i governatori dei vari Stati.

“È andata molto bene”, ha twittato, aggiungendo poi una nota polemica con il governatore di New York, Andrew Cuomo: “Deve fare di più”.

* 19:01

Il Canada chiude le frontiere

Il Canada chiude le sue frontiere: “Non si potrà più partire per l’estero, e se qualche canadese è all’estero si sbrighi a tornare”. Lo ha detto il primo ministro canadese Justin Trudeau, chiedendo ai concittadini di restare a casa “per la sicurezza propria e degli altri”.

La sola eccezione è la frontiera verso gli Stati Uniti. “I nostri paesi, le nostre economie, sono troppo integrate”, ha spiegato Trudeau, che ha illustrate le misure di contenimento del virus parlando fuori dalla sua residenza di Rideau Cottage, dove è in isolamento da quando la moglie è risultata positiva al coronavirus.

Tutti i canadesi che rientreranno dall’estero dovranno osservare una quarantena di due settimane, ha annunciato fra l’altro.

* 19:00

La Russia cancella tutti gli eventi sportivi internazionali

Il Ministero dello sport russo ha deciso di cancellare, fino a nuovo avviso, tutti gli eventi internazionali in programma in Russia a seguito della pandemia di Coronavirus. Le nuove misure entrano in vigore oggi e includono qualsiasi evento a cui potrebbero partecipare non atleti o squadre russe.

* 18:54

Iss: “Più tamponi? Irrealistico e poco utile”

L’Italia è il paese che a oggi ha fatto largamente il numero più elevato di tamponi. Gli esperti hanno chiaramente identificato le categorie di pazienti meritevoli di essere sottoposti a un tampone. Gravi sintomi respiratori, o sintomi simil influenzali hanno l’indicazione a questo tipo di indagine. Vanno garantiti soprattutto i test a questi pazienti, mentre un allargamento indiscriminato e’ irrealistico e poco utile per le strategie di contenimento dell’infezione nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanita’ Franco Locatelli nel punto stampa in Protezione Civile.

* 18:25

Blocco anche in Germania, vietato muoversi all’interno del Paese

La cancelliera Angela Merkel, tra le misure precedentemente anticipate dei media, ha confermato tra gli altri le chiusure di “bar, club, discoteche e simili, ma anche musei, teatri, sale da concerti, fiere, cinema, parchi, attività sportive all’aperto”. Inoltre i tedeschi “non potranno più intraprendere viaggi di vacanza nel Paese e fuori dal Paese”. Elencando le misure decise oggi dal governo insieme ai vari Laender, la cancelliera ha parlato anche della chiusura dei parchi gioco per l’infanzia, ma anche “piscine, palestre, outlet e similari”. Merkel ha anche sottolineato che sono vietate “riunioni in luoghi di fede come chiese, moschee e sinagoghe”, aggiungendo poi esplicitamente che la misura comprende anche le messe.

Sono previsti anche “regolamentazioni molto restrittive” per quello che riguarda la visita di ospedali e ospizi. Inoltre “viene regolata anche la distanza dei tavoli nei ristoranti”, che comunque dovranno chiudere al massimo alle 18. “Si tratta di ulteriori linee guida per le quali ci siamo attenuti a quello che ci dice la scienza”, ha spiegato Merkel. Che ha voluto sottolineare che “è garantita l’approvvigionamento medico, come quello alimentare e anche i servizi”. La cancelliera ha anche ribadito che “non saranno chiusi alimentari, supermercati, banche, uffici postali, edicole.

* 18:20

Chiusi tutti i parchi a Firenze

Troppa gente a passeggio nel parco: a Firenze il sindaco aveva già disposto giovedì la chiusura dei giardini pubblici ma i parchi cittadini erano rimasti accessibili e ieri, domenica, nella più grande area verde del capoluogo, le Cascine, si sono ritrovati così tanti fiorentini da far registrare il picco negli accessi al wifi della rete comunale.

Così, su segnalazione della polizia municipale, Dario Nardella con una nuova ordinanza ha disposto il divieto di accesso in tutti i parchi pubblici e la chiusura di giardini, aree cani, aree gioco e impianti sportivi.

* 18:00

Primi test sperimentali su un vaccino in Usa

Un volontario di Seattle è stato sottoposto al primo test per un vaccino contro il coronavirus negli Usa. Lo riferisce l’Associated Press, aggiungendo che l’uomo, responsabile operativo di una piccola azienda tecnologica, ha ricevuto l’iniezione all’interno di un laboratorio.

L’agenzia ha verificato che altre tre persone sono pronte sottoporsi al test. In tutto, saranno somministrate due dosi a 45 volontari, a distanza di un mese.