Coronavirus Piemonte: 10 nuovi decessi, 193 persone positive al virus. Aggiornamento alle 19:32

Torino – Sono 10 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati questo pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 3 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Novara, 1 in provincia di Torino, 2 in provincia di Vercelli e 3 nel Verbano-Cusio-Ossola.

Il totale complessivo è ora di 121, così suddiviso su base provinciale: Alessandria 53, Asti 5, Biella 9, Cuneo 5, Novara 12, Torino 21, Vercelli 10, Verbano-Cusio-Ossola 5, morti in Piemonte e residenti fuori regione 1.

Bollettino dei contagi

Sono 1.624 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte:

595 in provincia di Torino,

304 in provincia di Alessandria,

117 in provincia di Novara,

102 in provincia di Vercelli,

100 in provincia di Cuneo90 in provincia di Asti,

78 in provincia si Biella,

59 nel Verbano-Cusio-Ossola,

36 sono residenti fuori regione che sono in carico alle strutture sanitarie piemontesi,

143 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Le persone ospedalizzate sono 1.323, di cui 193 ricoverate in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare, perché positive al test e sintomatiche, ma le cui condizioni non richiedono il ricovero, ci sono 180 persone.

I tamponi finora eseguiti sono 5.758, di cui 3808 risultati negativi e 317 in fase di analisi.