Piemonte, in arrivo i soldi per la cassa integrazione; infrastrutture, modello “Genova” per la Asti-Cuneo

Torino – Per non lasciare indietro nessun settore e tamponare l’emergenza economica sempre più pressante, dal Piemonte sono arrivate tre richieste fondamentali al Governo: grandi opere, partite Iva e cassa integrazione in deroga.

Per quest’ultima pare esserci già una buona notizia e sono i 10 miliardi stanziati in deroga con il decreto di Palazzo Chigi in dirittura d’arrivo.

Una somma importante e per la Regione Piemonte è come linfa vitale dato che i fondi sono quasi finiti, il residuo è di appena 2 milioni, e molte aziende vedono avvicinarsi la scadenza degli ammortizzatori sociali.

Una cifra che sembra essere sufficiente dato che il Piemonte, da parte sua, chiedeva 50 milioni per estenderla a tutti i settori e anche alle migliaia di imprese che hanno meno di 5 dipendenti e che non possono usufruirne.

Non si sa ancora, comunque, quanto sarà devoluto alle singole regioni.

Poi vi sono le grandi opere. La Regione chiede di applicare un “modello Genova” per i cantieri considerati strategici come la Asti-Cuneo, Torino-Aosta, la statale 34 del Lago Maggiore, la Pedemontana e la linea 2 della metro di Torino, come richiesto dalla sindaca Chiara Appendino.

In pratica per “modello Genova” si intende l’arrivo di straordinarie e procedure snelle sul modello del decreto che sta velocizzando la ricostruzione del ponte Morandi, con un commissario che consenta anche di semplificare le regole del codice degli appalti.

La richiesta per la Metro 2, sottoscritta da Appendino insieme ai capigruppo di tutte le forze politiche in Consiglio comunale, mira ad accelerare l’avvio dei lavori dell’opera che potenzierà «il sistema dei trasporti urbani, aumentandone l’efficacia e il livello di sostenibilità economica e ambientale, e sarà essenziale per creare le condizioni affinché Torino possa ripartire» e si somma alle altre già volute da Cirio.

Restano fuori Terzo Valico e Tav perché già avviate con provvedimenti specifici.

Il Piemonte vorrebbe attingere anche a maggiore liquidità attraverso un anticipo del miliardo previsto per i fondi di sviluppo e coesione 2014-2020 e un riparto immediato del fondo nazionale del trasporto pubblico locale in modo da ottenere almeno un 80% subito. Fondamentale sarà il supporto per cultura e turismo.

Il decreto al momento risponde solo in parte a queste richieste: agevolando l’accesso al credito, 340 miliardi, sospendendo le ganasce fiscali per le imprese sotto i 2 milioni di fatturato e gli obblighi fiscali per le piccole e medie aziende dei settori più colpiti, tra cui turismo, cultura e trasporti, ristorazione e istruzione.

Infine, alle misure del governo per le famiglie l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino sta lavorando a un sostegno per coloro che hanno figli fino a 6 anni che avrà un budget di circa 15 milioni che si somma alla richiesta di sospendere le rette scolastiche e i servizi per l’infanzia fino al 30 aprile.