In servizio 529 nuovi operatori sanitari per l’emergenza in Piemonte

Torino – Sono 450 i reclutamenti straordinari di personale sanitario autorizzati fino ad oggi dall’Unità di Crisi per l’emergenza “Coronavirus Covid19” in Piemonte. Si tratta di 145 medici, 197 infermieri, 102 operatori socio-sanitari e sei altre professionalità. In più, alcune aziende sanitarie locali hanno reclutato tramite agenzie di lavoro interinale 52 infermieri e 27 operatori socio-sanitari. Complessivamente, sono entrati in servizio 529 nuovi operatori sanitari a supporto dei nostri ospedali.

