A Milano e Alessandria una nuova tecnologia per leggere velocemente i tamponi

Alessandria (Sonia Oliva) – L’azienda ospedaliera di Alessandria, insieme all’Ospedale San Raffaele di Milano, grazie ad una tecnologia ad alta automazione per la ricerca di materiale genetico, è in grado di analizzare 470 tamponi in 9 ore (circa un tampone al minuto) grazie all’utilizzo di tecniche di biologia molecolare. È la prima apparecchiatura in Italia attivata, appunto, negli ospedali di Alessandria e Milano, che permette di analizzare circa mille tamponi al giorno così da poter rispondere all’urgenza e identificare le persone positive al Covid-19.

“Anche nei laboratori si vive l’emergenza che si manifesta – spiega Andrea Rocchetti (nella foto), Direttore della Microbiologia dell’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria – con il continuo insorgere di difficoltà impreviste e di pericolo nella gestione dei test diagnostici, i tamponi di cui tutti abbiamo sentito parlare, anche se spesso con termini non proprio corretti. Tutti i giorni nel nostro laboratorio facciamo scelte operative e di conduzione dei test adattandoci alle richieste di esami e alle risorse disponibili sia in termini di reagenti che di personale – prosegue il Dottor Rocchetti -. La risposta del laboratorio di Alessandria è quella di utilizzare questa nuova tecnologia. Sarà l’azienda Roche a distribuire i reattivi per questo strumento e noi useremo tutte le attenzioni per lavorare in modo appropriato, supportati nelle scelte da un organo decisionale centrale”. Tutti i laboratori saranno infatti coordinati dal Professor Umberto Dianzani che opera all’interno dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte.