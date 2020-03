Coronavirus Italia: contagi e decessi frenano ancora, aggiornamento alle 19:20

Per il secondo giorno consecutivo in Italia rallentano sia la crescita dei morti (601 in più, 6.077 in totale) che le nuove infezioni (4.789 per un totale di 63.297). In Lombardia calano i ricoverati: l’assessore Gallera parla di “luce in fondo al tunnel”

Agi – Per il secondo giorno consecutivo cala sia il numero di nuovi contagi da coronavirus che di nuovi decessi in Italia. L’ultimo bollettino della protezione civile parla di 63.297 casi totali, con un incremento di 4.789 unità (ieri erano 5.560) rispetto alla giornata precedente, e di 6.077 decessi, 601 in più in 24 ore (651 nella giornata precedente). I casi attualmente positivi sono 50.418 (+ 3.780 rispetto a ieri, altro rallentamento), i guariti salgono a 7.432, 408 in più rispetto al giorno precedente, una crescita inferiore a quella di domenica.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3.204, 195 in più rispetto alla giornata precedente. Quest’ultimo dato è in accelerazione (il bilancio di domenica segnava 152 persone in più in terapia intensiva). I ricoverati con sintomi sono 20.692 (+846), in isolamento domiciliare infine sono in 26.522 (+2.739).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono:

18.910 in Lombardia,

7.220 in Emilia-Romagna,

4.986 in Veneto,

4.529 in Piemonte,

2.358 nelle Marche,

2.301 in Toscana,

1.553 in Liguria,

1.414 nel Lazio,

929 in Campania,

914 nella Provincia autonoma di Trento,

862 in Puglia,

771 in Friuli Venezia Giulia,

688 nella Provincia autonoma di Bolzano,

681 in Sicilia,

605 in Abruzzo,

556 in Umbria,

379 in Valle d’Aosta,

343 in Sardegna,

280 in Calabria,

89 in Basilicata,

50 in Molise.

20:12

A Brescia 600 domande di aziende che vogliono “rimanere aperte”

Seicento richieste in una sola giornata. Il decreto del 22 marzo ha disposto nuove misure per le attività produttive e industriali: quelle non riconducibili ai codici Ateco indicati nell’allegato ma che intendono proseguire l’attività per mantenere la continuità delle filiere dei settori “strategici” e quelle che non possono sospendere l’attività per “grave pregiudizio o pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione”, hanno l’obbligo di inviare la documentazione tramite Pec alla Prefettura di Brescia. Solo ieri, ben 600 attività produttive della provincia hanno inviato il modulo per presentare domanda.

19:50

Londra chiede ai britannici all’estero di tornare subito in patria

Circa un milione di cittadini britannici residenti nel Regno Unito, ma in vacanza o per lavoro all’estero, devono rimpatriare immediatamente, perché potrebbero non avere piu’ a disposizione voli commerciali nel giro di pochi giorni. È la raccomandazione del ministro degli Esteri, Dominic Raab.

“Sollecitiamo i viaggiatori britannici all’estero a tornare a casa ora, finché ci sono ancora voli commerciali per farlo”, ha dichiarato Raab, citato dal Guardian. “Nel mondo sempre più compagnie aeree stanno sospendendo voli e sempre più aeroporti stano chiudendo, alcuni senza preavviso”.

19:22

L’Avigan sarà sperimentato negli ospedali lombardi

“Abbiamo avuto buona notizia dall’Aifa, che ha autorizzato la sperimentazione del farmaco Avigan. Iniziamo anche la sperimentazione nei nostri presidi”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel suo punto giornaliero sull’emergenza coronavirus.

19:14

Forse giovedì l’informativa di Conte in Senato

Sarà la Conferenza dei capigruppo del Senato, già convocata per mercoledì, a stabilire la data esatta dell’informativa del premier in Aula sull’emergenza coronavirus. Al momento, viene spiegato, è arrivata una comunicazione informale ai capigruppo sulla proposta di farla svolgere nella giornata di giovedì alle 12,30, secondo la disponibilità offerta dallo stesso presidente del Consiglio. Conte svolgerà l’informativa anche alla Camera e la capigruppo di domani pomeriggio, riunione che si terrà alle 18, stabilirà la data. Si punta, viene spiegato, a convocare le due Aule con la presenza del premier nello stesso giorno. Trattandosi di una informativa, e non di comunicazioni, non sono previste votazioni su risoluzioni.

19:10

Estubati a Napoli altri 4 pazienti trattati con Tocilizumab

Altri quattro pazienti che erano in rianimazione nell’ospedale Cotugno di Napoli per Covid-19 trattati con il Tocilizumab sono stati estubati oggi. Uno è un 27enne con polmonite interstiziale per coronovirus ma senza patologie gravi, e ha avuto l’infusione del farmaco off label il 18 marzo scorso; gli altri tre si sono visti somministrare il Tocilizumab il giorno seguente e sono i primi tre inseriti nella sperimentazione Aifa che coinvolge 330 pazienti in Italia. Tutti e quattro ora sono in ventilazione assistita in attesa di essere trasferiti nei reparti di degenza.

19:01

Macron e Xi sollecitano un G20 straordinario

I presidenti francese Emmanuel Macron e cinese Xi Jinping chiedono un G20 straordinario sulle prospettive sanitarie ed economiche innescate dalla pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto l’Eliseo dopo una telefonata fra i due capi di stato.

18:35

In Lombardia i contagi crescono solo a Brescia

Un trend in lieve diminuzione quello dei contagi nelle province lombarde, con l’unica eccezione di Brescia. I numeri sono stati dati dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera durante una diretta Facebook. Il dato più confortante è quello della provincia più colpita, Bergamo con 6471 positivi, aumentati di 255 rispetto a ieri, dove l’aumento di ieri rispetto al giorno precedente era di 347. Nella provincia di Milano ad oggi si contano 5326 contagi, +230 rispetto a ieri: un incremento che è quasi la metà di quello del giorno precedente (+424).Nella sola città capoluogo di regione i positivi sono arrivati 2176 (+137), ma l’aumento di ieri sull’altro ieri era stato di 210, e il giorno prima di 279. “Lo sforzo dei milanesi sta producendo risultati” ha sottolineato Gallera. Oggi è il giorno peggiore invece per Brescia, con 5905 (+588, ma ieri l’incremento era molto più basso). Calano lievemente anche le altre province: Como 581 (+ 69), in linea con i giorni passati, Cremona 2925 (+30); Lecco 934 (+62), Lodi 1817 (+45), Monza Brianza 1130.

18:27

Per l’Iss è presto per dire se c’è un trend

“Più misurazioni consecutive confermano il trend e più siamo certi. Guardo con attenzione e con favore ai numeri ma non mi sento di sbilanciarmi sul confermare o meno che c’è un trend”. Lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro nel punto stampa in Protezione Civile, commentando il calo dei nuovi casi e dei decessi per il secondo giorno consecutivo.

“È una settimana molto importante per valutare l’andamento delle nostre curve. Però dobbiamo ricordarci che il grande contributo alle curve soprattutto nelle regioni dove c’è una forte circolazione, il nostro sforzo è quello di evitare che al Sud le curve riproducano la caratteristica che si è verificata al Nord”, ha aggiunto Brusaferro.

18:11

in Lombardia calano i ricoverati

Il “numero dei ricoverati per Covid-19 oggi in Lombardia è di 9266: ieri era 9439, si tratta del primo dato negativo dall’inizio dell’emergenza, con un calo di 173 ricoverati rispetto a ieri”. A dirlo è l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, durante una diretta Facebook. Il numero è calato perché “tanti sono i dimessi” ha precisato Gallera. Aumentano tuttavia coloro che si trovano in terapia intensiva, di 41 unità: il numero totale dei posti è cresciuto arrivando a 1350, con un “quasi raddoppio” rispetto alla situazione di partenza.

18:10

Gallera: vediamo una luce in fondo al tunnel

“Non è ancora il momento di cantare vittoria, ma vediamo una luce in fondo al tunnel”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati sull’emergenza coronavirus.

“Stiamo vedendo i frutti degli sforzi di domenica 9 o 10”, ha precisato il titolare della Salute regionale, “in molti presidi c’è stata una riduzione lieve degli accessi tra sabato e domenica in pronto soccorso”, ha aggiunto. Tuttavia “non è sufficiente qualche giorno positivo per rilassarci, anzi bisogna intensificare lo sforzo perché sta producendo risultati” ha esortato infine Gallera.