Covid19 Italia: aumentano i contagi, rallentano i decessi

Il nuovo bilancio è di 80.593 casi totali, 6.153 in più, e 8.165 morti, 662 in più. In Lombardia quasi 2.500 nuovi casi in 24 ore. Fontana preoccupato. Conte annuncia oltre 11 miliardi per gli ammortizzatori sociali: “La recessione sarà dura “. L’Oms vede un rallentamento della curva dei contagi, che nel mondo hanno superato il mezzo milione

Agi – Dopo la frenata di mercoledì, tornano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia. Il nuovo bilancio della Protezione Civile parla di 80.539 casi totali, 6.153 in più rispetto alla giornata precedente, che aveva fatto registrare 5.210 nuovi casi. I decessi invece salgono di 662 unità a quota 8.165 (683 in più il giorno precedente).

Le persone attualmente malate sono 62.013 (4.492 di più in 24 ore), i guariti 10.361 (999 di più in 24 ore). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.612 in totale, 123 in più. Si conferma preoccupante la situazione in Lombardia, dove si sono registrati quasi 2.500 nuovi casi in un giorno. Il governatore Attilio Fontana si è detto “preoccupato”.

L’Organizzazione mondiale della sanità vede “segnali incoraggianti” in Europa anche se l’impressione è invece che continui inarrestabile la diffusione del coronavirus nel mondo. In tutto i malati si avvicinano al mezzo milione, 6 su dieci in Europa, e i decessi ai 20.000.

Anche Paesi che finora si ritenevano ai margini della pandemia ora hanno ammesso che la situazione sta peggiorando. È il caso del Giappone, che dopo essersi rassegnato al rinvio dei Giochi olimpici ha lanciato un allarme e ha bloccato gli arrivi dall’Europa, mentre il giorno dopo aver proclamato il fermo d’una settimana e aver interrotto il traffico aereo dall’estero, il Cremlino nega che in Russia quella del Covid-19 si possa considerare un’epidemia.

Il G20 ha deciso di affrontare in modo unitario l’emergenza prima di tutto su un piano strettamente sanitario e si impegna a prendere tutte le misure sanitarie necessarie e a garantire un’adeguato finanziamento per contenere la pandemia e proteggere le persone, in particolare i più vulnerabili. Decisa una iniezione di oltre 5.000 miliardi di dollari nell’economia globale, come parte di politica fiscale mirata, misure economiche e regimi di garanzia per contrastare gli impatti sociali, economici e finanziari della pandemia.

Dopo l’informativa alla Camera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato in Senato, annunciando oltre 11 miliardi di euro per ammortizzatori sociali, indennizzi e bonus in favore di autonomi e professionisti, così da affrontare una recessione che si preannuncia, nelle parole del premier, “dura e severa”. Sono stati confermati 25 miliardi aggiuntivi per il sostegno al sistema economico e sociale. Domani arriverà il decreto per la task force tecnologica. Il Garante, nel frattempo, ha chiesto lo stop degli scioperi per tutto il mese di aprile.

La Francia dà l’ok a mascherine scadute da meno di 6 mesi

In Francia il ministero del Lavoro ha autorizzato l’uso di mascherine di tipo Ffp2 scadute “non oltre i sei mesi rispettando le rigide istruzioni per l’uso”. “Il contesto derivante dalla crisi di Covid-19 genera grandi difficoltà nel reperimento delle Ffp2 per soddisfare sia le esigenze delle strutture sanitarie sia quelle degli altri utenti”, ha spiegato il ministero in una nota. “Per far fronte a questa emergenza”, il ministero autorizza l’uso di mascherine la cui data di scadenza non superi i sei mesi e che devono “imperativamente” rispettare diverse “istruzioni cumulative”. “Devono essere state conservate in condizioni conformi a quelle fornite dal produttore o dal distributore”; “Prima del loro utilizzo, devono essere state sottoposte a quattro prove successive: controllo dell’integrità della confezione mediante controllo visivo; controllo dell’aspetto (colore originale) della mascherina; controllo della solidità delle fasce elastiche e della mascherina; eseguire un test di adattamento della mascherina sul viso”.

Il virus non si arresta in Piemonte. Sgomento di Cirio

“Questa è un’altra giornata in cui sentiamo il bisogno di stringerci agli affetti di tutte le persone che questo nemico invisibile ci sta portando via”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi dopo l’ennesima giornata in cui il Piemonte fa registrare un numero consistente di vittime, 62, risultate positive al Covid-19. Tra le vittime anche Giulio Titta “un uomo che ha dedicato la sua vita alla scienza e alla nostra comunità – ha detto Cirio – non solo nei tanti anni come medico di famiglia ma anche con la passione per la ricerca e il lungo impegno nella Federazione dei medici di medicina generale, e Luigi Ciriotti, anche lui medico in pensione, indimenticabile sindaco di Santo Stefano Belbo. Il nostro pensiero – conclude il presidente della Regione – va alle loro famiglie e a quelle di tutti gli operatori sanitari che combattono da settimane in prima linea questa battaglia. Donne e uomini verso i quali il nostro grazie non sarà mai abbastanza”.

365 vittime in 24 ore in Francia

Nelle ultime 24 ore in Francia 365 persone sono morte con il nuovo coronavirus mentre altre 3.922 sono state contagiate. Il totale è di 1.696 morti, di cui una 16enne nell’Ile-de-France, di 29.155 casi, di questi 3.375 ricoverati in terapia intensiva. È l’ultimo bilancio fornito dal direttore generale del ministero della Salute, Jérome Salomon.

Più di 100 morti in un giorno in Gran Bretagna

La Gran Bretagna ha registrato per la prima volta più di 100 morti per coronavirus in un giorno: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 115. Il totale dei morti è a 578. I casi di contagio confermati sono invece 11.658 con un aumento di oltre 2.000 nelle ultime 24 ore.

Superati i 500.000 a contagi nel mondo

Nel mondo oltre 500.000 persone sono state contagiate dal Covid-19. In tre mesi la pandemia del nuovo coronavirus non ha risparmiato nessun continente e ha travolto buona parte dei Paesi. Secondo i dati raccolti dalla John Hopkins University sono oltre 510.000 i casi con 22.993 decessi.

In Emilia Romagna si consolida il trend positivo

“C’è un trend positivo rispetto a tutte le giornate precedenti, questo ci fan ben sperare”. Lo ha affermato Sergio Venturi, commissario per l’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, a commento dei dati odierni sui contagiati in regione. “Sappiamo bene che siamo in un’area molto aleatoria, abbiamo bisogno di consolidare i dati”, ha aggiunto, sottolineando come si inizino ad avere “indicatori significativamente migliori rispetto agli ultimi giorni”. Sulle 71 guarigioni certificate, Venturi si è detto convinto che “sono meno di quelle che sappiamo esserci”, questo perchè ci sono “ritardi nell’esecuzione del secondo tampone di controllo che, se negativo, certifica la guarigione”. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali emiliano-romagnoli sono 7 in più di ieri. “Tutti i trasporti in ambulanza eseguiti per coronavirus – ha rimarcato Venturi – sono in calo. Reggio Emilia e Piacenza si stanno attestando su valori uguali, Parma è più in alto ma in calo. Questo indicatore ci dice l’andamento della malattia in tempo reale, non di diversi giorni fa”, ha spiegato. “Ferrara è sotto controllo, a Bologna e Modena si registrano ogni tanto dei picchi” e parlando poi della Romagna, il commissario ha elogiato i cittadini riminesi: “i loro sforzi stanno dando risultati prima del previsto, mentre stabile è lo scenario a Forlì-Cesena e Ravenna sebbene con un aumento di contagi sopra la media regionale”. Resta il tema delle case protette: “Sono focolai che quando partono vanno spesso a toccare molti anziani”, ha raccontato Venturi. “In questi luoghi – ha aggiunto – abbiamo bisogno di mantenere alta la disponibilità di dispositivi di protezione per tutti gli operatori sanitari”

Il G20 inietterà 5.000 miliardi di dollari nell’economia mondiale

Il G20 inietterà 5.000 miliardi dollari nell’economia mondiale per superare l’impatto “sociale ed economico” del coronavirus: lo si legge nella nota diffusa al termine del vertice.

Superati i mille morti in provincia di Brescia

Nelle ultime 24 ore a Brescia sono stati superati i mille morti per coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Sul territorio dell’Ats di Brescia i morti sono 999 a cui vanno sommati i 41 decessi della Vallecamonica, che fa riferimento all’ Ats della montagna. Brescia ha raggiunto 166 morti e 1072 positivi, lo segue Orzinuovi con 167 contagiati e 37 decessi.

Guerra (Oms): assistiamo a rallentamento della curva

“È importante non abbassare la guardia, stiamo assistendo a un rallentamento della curva, molto probabilmente nei prossimi giorni vedremo un calo sostenuto della casistica, spero soprattutto della mortalità, che segue di qualche giorno i casi diagnosticati”. Lo ha detto il vicedirettore vicario Oms Ranieri Guerra al punto stampa in Protezione Civile.

Gallera: contagi e decessi in aumento in Lombardia

I casi di persone positive al coronavirus sono arrivate in Lombardia a 34.889, +2.443 su ieri. I decessi sono cresciuti in un giorno di 387 unità, arrivando a 4.861. Lo ha reso noto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.