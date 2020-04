Coronavirus: oggi a Torino arrivano i primi 21 medici volontari di rinforzo per gli ospedali piemontesi

Torino – Un contingente di 21 medici volontari, messi a disposizione degli ospedali del territorio dal governo, è in arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Torino.

Ad accompagnarli il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. L’arrivo all’aeroporto di Caselle è previsto alle 16.

I 21 medici e il ministro Boccia saranno accolti dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal sindaco di Torino Chiara Appendino e dal prefetto di Torino Claudio Palomba. Per l’organizzazione l’immediata dell’operatività della squadra saranno presenti anche l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, e il commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte, Vincenzo Coccolo.

Intanto anche il Piemonte ha deciso di prorogare fino al 13 aprile le misure regionali anti contagio. Lo annuncia in un video su Facebook il governatore Alberto Cirio. “Io avrei proposto la data del 20 aprile, che considero ancora un po’ prematura – sostiene – perché non dobbiamo abbassare la guardia. Avete visto cosa succede a Hong Kong, avete visto cosa succede in Cina, si parla di contagio di ritorno. Se si abbassa la guardia si cade in una situazione poi davvero difficile da gestire. Già quello che stiamo vivendo è un incubo, una guerra, ma se abbiamo dei segnali positivi, e soprattutto se la ricetta adottata funziona, continuiamo ad adottarla”.