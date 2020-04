Covid19: 115.242 casi in Italia, calano ancora i ricoveri. Aggiornamento alle 20:40

Sono 760 i decessi in un giorno, contro i 727 di ieri. 1.431 i guariti, contro i 1.118 di ventiquattr’ore fa. Anche grazie a quest’ultimi dati frena l’aumento degli attualmente positivi, da +2.937 di ieri a +2.477 di oggi. Molto contenuto anche l’aumento delle terapie intensive: ieri +12, oggi +18. I dati forniti dalla Protezione civile confermano il trend stabile raggiunto dal nostro Paese

Agi – Sale a 115.242 il numero degli italiani risultati positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia, una crescita di 4.668 casi rispetto a ieri (quando l’incremento era stato di 4.782). Sono i dati forniti dalla Protezione civile nel bollettino delle 18. Si conferma dunque il trend stabile.

Sono 760 i decessi in un giorno, contro i 727 di ieri, e 1.431 i guariti, contro i 1.118 di ieri. Anche grazie a quest’ultimo dato frena l’aumento degli attualmente positivi, da +2.937 di ieri a +2.477 di oggi. Ma soprattutto, si conferma il trend in calo dei ricoveri: quelli ordinari erano aumentati ieri di 211 unità, oggi di 137. Molto contenuto anche l’aumento delle terapie intensive: ieri +12, oggi +18.

Nel dettaglio, sono 83.049 le persone attualmente positive, di cui 28.540 ricoverate con sintomi, 4.053 in terapia intensiva e 50.456 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei guariti sale a 18.278, quello delle vittime a 13.915

I numeri in Lombardia

“Il trend sta migliorando, valutandolo su più giorni. Non va abbassata la guardia”. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Lombardia sono stati registrati 46.065 casi, +1.292 da ieri. Sono invece 357 i morti rispetto a ventiquattr’ore fa. Dall’inizio dell’emergenza il totale sale a 7.960. Lo ha reso noto il vicepresidente lombardo, Fabrizio Sala, nell’aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus. Ieri i decessi registrati erano 394.

Campania: 167 deceduti, 149 guariti su 2456 positivi

Sono 167 i deceduti in Campania con coronavirus dall’inizio della pandemia, mentre il totale dei guariti aumenta e si attesta a 149, di cui 57 completamente e 92 clinicamente. Il dato è riferito alle rilevazioni di ieri alle 23.59 dell’Unità di crisi regionale che vedevano 2.456 positivi su un totale tamponi di 17.404. Nel Napoletano il numero maggiore di contagi, 1.279 (di cui 542 a Napoli e 737 in provincia); in provincia di Salerno, 385; in quella di Avellino, 290; nel Casertano, 255; a Benevento e nel Sannio, 85; in fase di verifica per l’Asl di appartenenza, 162.

Altri 471 morti in Francia, il totale sale a 4.503

Nelle ultime 24 ore in Francia sono morte 471 persone dopo essere risultate positive al Covid-19. Il totale delle vittime e’ a 4.503. Sono i dati riferiti dal ministero della Sanità secondo cui almeno 884 decessi sono avvenuti nelle case per anziani.

In Piemonte 10.466 positivi, 217 i guariti

Sono 10.466 le persone finora risultate positive al coronavirus in Piemonte: 1.433 in provincia di Alessandria, 506 in provincia di Asti, 531 in provincia di Biella, 831 in provincia di Cuneo, 908 in provincia di Novara, 5.044 in provincia di Torino, 528 in provincia di Vercelli, 466 nel Verbano-Cusio-Ossola, 99 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 120 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 456. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 33.431, di cui 19.734 risultati negativi. Il numero di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è salito a 217: 12 in provincia di Alessandria, 15 in provincia di Asti, 13 in provincia di Biella, 22 in provincia di Cuneo, 15 in provincia di Novara, 103 in provincia di Torino, 21 in provincia di Vercelli, 10 nel Verbano-Cusio-Ossola, 6 provenienti da altre regioni. Altri 379 sono “in via di guarigione”, cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa ora dell’esito del secondo.

Nel mondo più di 50.000 morti e quasi un milione di casi

Il bilancio delle vittime di Covid-19 ha superato la soglia dei 50.000. I casi di contagio invece si avvicinano al milione.

Il database della Johns Hopkins University segna ancora 49.236 decessi ma senza il dato aggiornato dell’Italia, altri 760 morti, e quelli degli Stati Uniti già comunicati. I contagi segnalati sono invece 965.246 e i guariti 203.007.

Oltre 10.000 casi positivi in Veneto, 556 morti

Salgono a 10251 i casi di positività al coronavirus in Veneto, 140 in più di quelli conteggiati alle 8 di questa mattina. A dirlo è la Regione Veneto attraverso il quotidiano bollettino. Aumentano anche i decessi, arrivati a 556 dall’inizio dell’emergenza. Più di settecento i pazienti negativizzati (guariti).

E Milia Romagna: 15.333 positivi (+546), 1.811 decessi (+79)

In Emilia Romagna sono 15.333 casi di positività al coronavirus, 546 in più rispetto a ieri; 62.027 i test effettuati, 3.570 in più. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I decessi sono passati da 1.732 a 1.811: 79 in più rispetto a ieri di cui 44 uomini e 35 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.663 (97 in più rispetto a ieri), 1.177 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 486 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

A New York 8.661 casi in un giorno

Sono oltre 92.000 i casi di nuovo coronavirus a New York. Lo ha dichiarato il governatore Andrew Cuomo. Dei 92.381 casi totali, 8.661 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 2.373, 432 in più rispetto a ieri. Negli Stati Uniti in totale i casi sono 217.263 con 5.151 morti