Crollati i contagi da Covid19 nella nostra provincia: l’azione di bonifica di Amag Ambiente sta funzionando

È anche grazie alla massiccia azione di bonifica di Amag Spa ad Alessandria che si registra una contrazione dei contagi da Covid19. Da due settimane Amag Ambiente si sta prodigando in uno sforzo straordinario per igienizzare strade e arredo urbano del centro di Alessandria, dei quartieri e dei sobborghi. Il Presidente Arrobbio: “Grazie di cuore a tutti gli operatori, state facendo un lavoro imponente”

Alessandria (Red) – “Gli operatori di Amag Ambiente – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della controllante Amag Spa – stanno facendo ben più del loro dovere, e sono impegnati pancia a terra da due settimane in un’operazione di pulizia straordinaria e sistematica di tutta la città di Alessandria e, da martedì scorso, anche dei sobborghi. Lavorano davvero senza risparmiarsi – continua il presidente -, nel totale rispetto delle norme igienico-s anitarie imposte dall’emergenza Covid. Per questo non posso che ringraziarli. So che non molleranno e procederanno ad oltranza per aiutare la nostra gente a vivere nella maggior sicurezza possibile, finché non usciremo dal tunnel del virus, per tornare alla normalità”. Da lunedì 9 marzo scorso, tre mezzi di Amag Ambiente sono quotidianamente impegnati dalle 6 del mattino alle 3 di notte nelle operazioni di lavaggio straordinario e igienizzazione delle strade del centro cittadino (vie e piazze all’interno degli spalti), del Cristo, della Pista, degli Orti, e da martedì scorso anche dei sobborghi: “Siamo partiti da Spinetta Marengo e da Mandrogne – spiega Arrobbio -, e ora via via ci dedicheremo agli altri centri, almeno uno al giorno. In casi eccezionali come questo non esiste nessuna mezza misura: occorre mettere in campo il massimo dell’impegno da parte di tutti, e delle risorse disponibili”. I dati gli danno ragione come dimostra il grafico pubblicato a lato, dove si può notare che, subito dopo la prima settimana di trattamento della città da parte delle squadre di Amag Ambiente c’è stato un crollo quasi verticale dei contagi. Poi un rimbalzo tra il 24 ed il 25 marzo scorsi, e poi ha ripreso la discesa molto più ripida di quella della Regione Piemonte, a dimostrazione che l’intervento di bonifica è stato efficace. La bonifica (o sanificazione), con autobotte o con lancia, è effettuata col metodo ad acqua compressa e mescolata ad una soluzione a base di enzimi. Quindi niente ipoclorito di sodio o altri disinfettanti a base di cloro, nel pieno rispetto della direttiva di Arpa Piemonte, che ne ha proibito l’uso. Inoltre si effettua l’igienizzazione completa degli arredi urbani come panchine, cestini, fontanelle. L’intervento massiccio di pulizia straordinaria raccoglie il plauso del Sindaco di Alessandria Gianfra nco Cuttica di Revigliasco (foto a destra): “Gli operatori di Amag Ambiente – sottolinea il primo cittadino – stanno compiendo uno sforzo straordinario, e gli alessandrini sono certamente confortati dalla loro presenza costante nelle piazze, nelle strade, sotto i portici del centro ma anche in periferia e nei sobborghi. Proprio nel momento in cui, per causa di forza maggiore, tutto funziona al rallentatore, il Gruppo Amag raddoppia gli sforzi, e questo è doppiamente apprezzabile. Metodo e professionalità, competenza e senso del dovere che mostrano in queste settimane il volto migliore e lo spirito di un’azienda a totale partecipazione pubblica, al reale servizio di tutta la nostra comunità”.

Altrettanto soddisfatto Davide Buzzi Langhi (foto a sinistra), vice Sindaco e Assessore alle Partecipate: “La pulizia straordinaria delle strade e degli arredi – dice – continuerà per tutto il tempo necessario, con grande attenzione a vie, strade e portici più frequentati, ma senza assolutamente trascurare la periferia, e i tanti importanti sobborghi. Grazie, anche da parte mia – continua il vicesindaco –, agli operatori di Amag Ambiente, che ce la stanno mettendo davvero tutta, in un momento così delicato per la nostra comunità”.