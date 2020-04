Sbarcati a Torino Caselle i ventidue medici volontari, uno arriverà in provincia di Alessandria

Torino – Saranno al lavoro tra poche ore i ventidue medici volontari arrivati oggi pomeriggio all’aeroporto di Torino Caselle.

I medici fanno parte della task force nazionale, composta da oltre 8 mila dottori e oltre 9 mila infermieri che ha risposto all’appello del Governo.

Tra poche ore saranno già al lavoro negli ospedali della regione: uno arriverà in provincia di Alessandria, sette lavoreranno all’ospedale di Verduno, sette in provincia di Torino, due in provincia di Novara, e uno anche in tutte le altre province.

Nei prossimi giorni il Piemonte ne accoglierà altri.

“Da parte di tutto il Governo esprimo la massima vicinanza a tutto il Piemonte. Abbiamo il dovere di vincere questa corsa contro il tempo, questa maratona lunga e faticosa. I morti e i contagi non ci fanno dormire la notte” ha affermato il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia.

“Per noi questo contingente di medici è vitale. La vostra presenza rappresenta un gesto di grande amore che non dimenticheremo mai, grazie. Anche i prossimi che arriveranno nei prossimi giorni saranno ovviamente ben accetti” ha sottolineato il Governatore del Piemonte Alberto Cirio.