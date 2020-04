Autostrade Spa potrebbe finire in mano ai tedeschi

Mentre l’Italia di Conte continua a rivolgersi all’Unione Europea col cappello in mano, la Germania, tramite Allianz, potrebbe allungare le mani sulla rete autostradale italiana, costruita dallo Stato (col deficit) e svenduta ai privati dal governo D’Alema alla fine degli anni ‘90

Roma (Libre) – L’accordo su Autostrade sarebbe a un passo, scrive “La Stampa”: Giuseppe Conte e i ministri Paola De Micheli (Pd, trasporti e infrastrutture) e Stefano Patuanelli (sviluppo economico) avrebbero raggiunto un accordo con Atlantia, la holding controllata dai Benetton, per un riassetto di Autostrade SpA che porrebbe fine al braccio di ferro tra l’esecutivo e la principale concessionaria delle autostrade italiane. “L’intesa, su cui ancora però non c’è un via libera definitivo anche da parte del Movimento Cinque Stelle, non prevede né la cancellazione della concessione autostradale ad Aspi, né tantomeno penali a carico dell’azienda dei Benetton – rivela il giornalista Roberto Giovannini col suo articolo sul quotidiano torinese della famiglia Elkann, proprietaria anche de La Repubblica e de L’Espresso -, al contrario Atlantia, che oggi possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia, pur scendendo a una quota di minoranza, pari al 49% dell’azionariato resterebbe sostanzialmente il partner industriale principale; la quota di maggioranza di Aspi del 51% invece verrebbe acquisita alle attuali quotazioni di mercato da Allianz, il colosso tedesco delle assicurazioni, che già oggi possiede attraverso la Appia Investments Srl, il 6,94% della società”.

L’intesa raggiunta, che sarà sottoposta martedì al Consiglio di Amministrazione di Atlantia (l’approvazione è scontata), prevede anche l’aumento da 2,8 a 4 miliardi dell’attuale piano di investimenti di Autostrade per il prossimo quinquennio, per la realizzazione della Gronda di Genova, un piano di manutenzione straordinaria della rete autostradale, e la finalizzazione del riassetto della Pisa-Livorno-Firenze. Infine, aggiunge sempre Giovannini su La Stampa, ribadito che non sarebbero previste penali, Atlantia e Autostrade si impegnano a mantenere per 2-3 anni l’attuale situazione di congelamento delle tariffe autostradali. L’intesa praticamente raggiunta, osserva Giovannini, “è molto distante dalle richieste di azzeramento della concessione autostradale a suo tempo avanzate dai Cinque Stelle, subito dopo il disastro del Ponte Morandi”. Ancora nell’ultimo decreto legge “milleproroghe” era stata inserita una norma che sostanzialmente permetteva di togliere la concessione versando una penale limitata. “A suggerire al governo la necessità di cambiare strategia – spiega Giovannini nel suo articolo – è stata la presa d’atto, corroborata da un parere formulato da una serie di giuristi, che in sede europea la clausola anti-Benetton nel milleproroghe verrebbe rapidamente cancellata”. Resta aperto il discorso – ma in proiezione soltanto futura nonostante i tentativi dell’ultimo minuto – un possibile coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti in Autostrade.

Ricapitolando: mentre l’Italia di Conte, che ha chiuso in casa milioni di cittadini fermando l’economia, continua a rivolgersi all’Unione Europea col cappello in mano, senza che Berlino e Parigi mostrino segnali di ravvedimento solidale neppure di fronte alla catastrofe coronavirus, la Germania, tramite Allianz, allunga le zampe sulla rete autostradale italiana, costruita dallo Stato (col deficit) e svenduta ai privati al governo D’Alema alla fine degli anni ‘90. Già quello, all’epoca, poteva essere considerato un crimine politico. E oggi, un governo disastroso che non riesce a fornire garanzie serie alle aziende che ha costretto a fermarsi, tratta in ginocchio proprio con la Germania della cara Ursula von der Leyen la cessione di Autostrade, magari in cambio di elemosine europee come il Mes “attenuato” per fronteggiare il coronavirus. Giuseppe Conte ha le ore contate, a Palazzo Chigi? Se è vero, queste notizie di stampa (e de La Stampa) sembrano accreditare l’idea che si stia affrettando a “finire il lavoro”, in piena emergenza e col Parlamento deserto.