Covid19: ecatombe nelle RSA del Piemonte, la denuncia dei rappresentanti sindacali

Le RSA (residenze sanitarie assistenziali), introdotte in Italia a metà degli anni novanta del secolo scorso, sono strutture a impronta sanitaria ma non ospedaliere che ospitano persone non autosufficienti le quali non possono essere assistite in casa

Torino (da Torino Cronaca) – Cinque punti elencati in una lettera indirizzata al presidente della Regione Alberto Cirio, all’assessore alla Sanità Luigi Icardi e a quello alle Politiche della Famiglia Chiara Caucino raccontano il dramma delle Rsa piemontesi dal punto di vista di chi le gestisce, con un grido d’allarme che indica chiaramente quali siano i passaggi critici. Dal non sapere chi, tra gli ospiti che in Piemonte sono 25.000 e il personale, sia positivo al Covid, all’impossibilità di reperire i dispositivi di protezione individuale, alla carenza di operatori dovuta alla migrazione verso le Asl e alla sindrome di panico con cui si spiegherebbe un alto numero di assenze per malattia, all’impossibilità di isolare chi sia positivo e alla necessità di effettuare i tamponi. Punti fondamentali, secondo le nove associazioni di categoria che hanno sottoscritto il documento datato 25 marzo. Ma quasi tutti ancora irrisolti.

“C’è una contraddizione nei tempi e nei modi – ritiene Michele Assandri, segretario dell’Anaste Piemonte – Perché era da tempo che noi lanciavamo l’allarme: se gli anziani sono le vittime certe perché sono vecchi e hanno un’alta comorbilità, bisogna proteggere subito le strutture per anziani. Perché è inutile sentirsi dire tutte le sere che l’età media delle persone decedute è 84 anni. Questo lo sapevamo. Andava fatta una cintura preventiva. [Ma questo non è successo], anzi, hanno attinto il personale sociosanitario dalle nostre strutture. [Quindi] – aggiunge Assandri – la degenerazione che c’è stata, non è tanto per la virulenza del Covid, ma perché abbiamo avuto le strutture decimate nei reparti Oss e infermieristici, dove c’è stato un calo drastico da un giorno all’altro del 35%”. E il problema di fondo si può riassumere così: “Non c’è stato un minimo di concertazione – spiega ancora il segretario di Anaste Piemonte – salvo accorgersi che le Rsa erano quelle da tutelare, ma quando ormai era tardi. […] Questo screenig sierologico – si chiede Assandri – a cosa serve adesso? Scopriremo che il 70% tra operatori e ospiti è positivo. E poi? Bisognava farlo prima. Lo screening, comunque, non è partito. […] La Regione ha fatto un comunicato per dire che era stato raggiunto l’accordo con le associazioni delle case di riposo per farlo, ma io non l’ho visto. Qua, siamo nella situazione, come diceva Lenin, in cui la propaganda è più forte dei fatti. La realtà è che ci hanno abbandonati”.

E se le parole sono diverse, il concetto non cambia se a parlare è Claudio Bonino, segretario della Agidae, che lavora in quella Rsa di Bosconero che per il coronavirus ha pianto anche il legale rappresentante, don Pierfranco Chiadó: “Nonostante le nostre richieste d’aiuto – spiega Bonino, che da domenica è a casa con febbre e secchezza in bocca – di concreto non è arrivato nulla. Sì, l’Asl ci ha dato una mano con l’ossigeno, con i tamponi, ma sono stati fatti prima ai dipendenti che agli ospiti e gli operatori risultati positivi o venuti a contatto con questi sono stati fermati per cui ci siamo ritrovati a lavorare in condizioni proibitive, con quindici operatori su 70. Io – continua il, segretario di Agidae – ho chiamato, ho scritto, ho chiesto di mandarci la protezione civile, supporti di personale, ma non si è mosso nulla. Ci aspettavamo un minimo di aiuto in più. Invece compiliamo moduli e basta”.

Amedeo Prevete dell’Uneba: “Siamo in grossissima difficoltà nel reperimento di dispositivi di protezione individuale, con il personale che trasla verso le Asl, la situazione è molto difficile da gestire e stiamo cercando tutti di farlo al meglio. La Regione ci ha ascoltato, un nostro rappresentante, è entrato nell’unità di crisi come promesso, ma il problema è il coordinamento di tutti gli interventi”.

E negli ospizi si continua a morire.