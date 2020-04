Crolla un altro ponte: grazie al Covid19 traffico inesistente e niente vittime

Il ponte stradale crollato sul fiume Magra è il viadotto Albiano: al confine tra Liguria e Toscana, in località Albiano Magra (provincia di Massa Carrara)

La Spezia – Un altro ponte crollato improvvisamente. Stavolta è stato il viadotto tra l’abitato di Santo Stefano Magra (in provincia di La Spezia) con Albiano (in provincia di Massa Carrara), tra Liguria e Toscana. È successo poco prima delle 10.30. Per fortuna non si registrano vittime, ma solo un ferito, è il conducente dei due furgoni coinvolti nel crollo. La strada per arrivare al ponte è stata sbarrata da entrambi i lati, sul posto sono intervenuti i carabinieri, la guardia di finanza, il soccorso cinofilo, la croce rossa, i vigili del fuoco anche con elicottero, i tecnici del gas.

Grazie al Covid19 non c’è stata una strage in quanto il tratto è molto trafficato, ma in questi giorni per le misure in atto per l’emergenza coronavirus vi transitano solo pochi mezzi.

L’Anas ha avviato una commissione di indagine per accertare la dinamica e le cause del crollo del ponte, mentre in una nota della società si legge che “allo stato non è possibile ipotizzare le cause del crollo improvviso dell’intera struttura” mentre si viene a sapere che sono in corso di verifica, di concerto con gli enti locali, percorsi di viabilità alternativa da attivare nell’immediato.

Due veicoli in transito sono rimasti coinvolti nel crollo. Si tratta di due furgoni, uno della Tim e uno del corriere Bartolini, precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata.

Un uomo che era a bordo del mezzo della Tim si è salvato: al momento del crollo era all’imbocco del ponte ed è riuscito a mettersi in salvo.

Un altro, che era sul furgone di Bartolini, è stato soccorso: secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite non gravi ed è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa con un elicottero.

