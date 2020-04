Covid19 Italia: ancora una lieve frenata nel numero dei contagi e dei decessi. Aggiornamento alle 20:28

Ad oggi il numero dei casi totali ammonta a 147.577, comprendente il totale dei positivi (98.273), quello dei guariti (30.455) e quello dei deceduti (18.849). Cala anche il dato relativo alle persone ricoverate in terapia intensiva, scese a 3.497, con un decremento di 108 unità rispetto a ieri

Agi – Lieve frenata all’incremento dei casi totali di coronavirus in Italia: +3.951 rispetto a ieri, contro i +4.204 che si riferivano alle 24 ore precedenti, cioè mercoledì su giovedì Ad oggi il numero dei casi totali ammonta a 147.577, comprendente il totale dei positivi (98.273), quello dei guariti (30.455) e quello dei deceduti (18.849).

È questo il primo elemento che emerge dal briefing stampa pomeridiano nella sede nazionale della Protezione civile dove il capo Dipartimento, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sulla diffusione dell’epidemia.

Il numero di positivi è aumentato di 1.396 unità rispetto a ieri (ne erano stati segnalati +1.615); quello delle persone guarite registra +1.985 (ieri era +1.979) e quello dei deceduti +570 (ieri erano segnalati +610).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono scese a 3.497, con un decremento di 108 unità su ieri; quelle ricoverate con sintomi sono 28.242, cioè 157 in meno su ieri; le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 66.534 (+1.661 su ieri, anche questo un dato in flessione rispetto alle +1.789 segnalate ieri). I tamponi effettuati sono in totale 906.864, con un incremento di 53.495 rispetto a ieri.

Per Trump “i morti negli Usa saranno meno di 100.000”

Il presidente americano, Donald Trump, rivede le sue stime sui decessi negli Usa a causa del Covid-19. “Sembra che ci stiamo dirigendo verso un numero sostanzialmente inferiore ai 100.000, e spero che si confermi. La situazione a Detroit e New Orleans sembra stabilizzarsi”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca nel briefing sull’emergenza.

Gli Usa hanno espulso 6.000 migranti per “motivi sanitari”

Al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, le autorità statunitensi hanno espulso almeno 6.300 migranti a partire dallo scorso 21 marzo, facendo leva sulla nuova normativa sanitaria vigente per contrastare l’epidemia di Covid-19. Lo riferisce la Cnn citando gli ultimi dati diffusi dalla U.S. Customs and Border Protection (Cbp). “Non si tratta di immigrazione in questo momento, ma di decisioni che riguardano esclusivamente le malattie infettive, la salute pubblica e la sicurezza” ha spiegato il commissario Cbp, Mark Morgan, nel comunicare i dati aggiornati. Il 21 marzo il Centro Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha decretato lo stato di emergenza sanitaria pubblica, in vigore per un periodo di 30 giorni, vietando l’ingresso di stranieri sul territorio nazionale, “minaccia seria” per il propagarsi della malattia, e rafforzando i controlli ai confini e nei porti. Per giunta il 20 marzo il presidente Donald Trump ha ordinato la chiusura del confine col Messico ai viaggi non essenziali. “La stragrande maggioranza di quanti vengono rimandati indietro ha varcato i confini illegalmente” ha sottolineato Morgan.

Più di 1500 morti in Piemonte. Il trend non si arresta

Non si arresta in Piemonte la curva di decessi di persone risultate positive al Covid-19. Oggi si sono registrate 104 morti, che portano il totale delle vittime a 1.591, cosi’ distribuite su base provinciale: 641 a Torino, 308 ad Alessandria, 162 a Novara, 109 a Biella, 107 a Cuneo, 86 a Vercelli, 83 ad Asti, 75 nel Verbano Cusio Ossola, 20 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti, cioé risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è di 1.021 (+ 156 rispetto a ieri), mentre i contagi sono 15.412: 7.375 in provincia di Torino, 2.147 in provincia di Alessandria, 1.326 in provincia di Cuneo, 1.411 in provincia di Novara, 794 nel Verbano Cusio Ossola, 738 in provincia di Vercelli, 716 in provincia di Asti, 640 in provincia di Biella, 193 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 72 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 394, mentre i tamponi diagnostici finora eseguiti sono 60.271 di cui 31.071 risultati negativi.

Seconda vittima del Covid-19 tra i detenuti in Italia

Seconda vittima del Covid-19 tra i detenuti. È accaduto a Voghera, in Lombardia: l’uomo, si apprende da fonti penitenziarie, e’ morto in ospedale, dove era ricoverato da settimane e sottoposto alla detenzione domiciliare. Il primo caso si era verificato la scorsa settimana all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

In Sardegna 1.063 casi e 69 morti

Sono saliti a 1.063 (+37 in un giorno) i casi di Covid-19 riscontrati in Sardegna, dove dall’inizio dell’emergenza sono morte 69 persone, cinque più di ieri. L’ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell’isola sono stati eseguiti, finora, 9.444 tamponi. Degli attuali 876 contagiati, 107 sono ricoverati in ospedale, 26 in terapia intensiva (in calo per via dei decessi), mentre gli altri 743 sono in isolamento domiciliare. Le persone dimesse dagli ospedali o guarite sono salite a 118.

In Sicilia 25 nuovi casi, 1967 in totale

In Sicilia 1.967 positivi (+25) e 187 guariti, 148 i morti e 630 i ricoverati. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione siciliana all’Unita’ di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 31.156 (+2.414 rispetto a ieri).

In Emilia Romagna superati i 19.000 casi

Sono 19.128 i casi di positività al coronavirus in Emilia Romagna, 451 in piu’ rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 85.884 i test effettuati, 4.169 in piu’. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi. Sempre in crescita i decessi: 81 quelli nuovi – 47 uomini e 34 donne – che fanno salire il totale a 2397 (ieri erano 2316).

Complessivamente, sono 8.376 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi (338 in più rispetto a ieri). 349 le persone ricoverate in terapia intensiva: 6 in meno di ieri. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (-126).

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 3.381 (+278), delle quali 1.861 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche. 1.520 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Nel Lazio 4.583 casi totali, 263 i morti

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 4.583. Lo ha reso noto la Regione attraverso Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 263, mentre il numero totale di guariti e’ di 687. Sono attualmente positive 3.633 persone, 1.236 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 201 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 2.196.

Continuano a calare i nuovi casi e i decessi in Lombardia

In Lombardia oggi sono stati registrati 1.246 contagi e 216 decessi in più rispetto a ieri. In totale i contagi, dall’inizio dell’epidemia, sono 56.048 e i decessi 10.238. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il punto giornaliero sull’emergenza coronavirus. Ieri, rispetto a mercoledì, c’erano stati 1388 nuovi casi e 300 decessi.

“Il dato giornaliero è lievemente più basso di quello di ieri, ma ricordiamo che va valutato nell’arco di 4-5 giorni”. Il numero di tamponi processati è sulla stessa linea di quello di ieri: oggi sono stati 9.372 (per un totale 186.325); mentre giovedì erano stati 9.396.

