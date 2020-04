Positivo al Covid19 uno dei migranti sbarcati a Lampedusa

Lampedusa – Tra i 50 migranti sbarcati mercoledì a Lampedura uno è risultato positivo al Covid19. Si tratta di un egiziano di 15 anni che è stato subito ricoverato all’hotspot di Pozzallo. I sindaci di Lampedusa e Pozzallo, insieme al governatore della Sicilia Musumeci, chiedono al governo di approntare immediatamente una nave per la quarantena che stazioni davanti Lampedusa per ospitare gli eventuali migranti che dovessero arrivare in autonomia, senza farli scendere. Inoltre il sindaco di Pozzallo chiede urgentemente una relazione sanitaria e non esclude un eventuale esposto in procura “per accertare eventuali responsabilità”. Richiesta anche un’ispezione da parte dell’assessorato regionale alla salute. Intanto la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti delegando le indagini ai carabinieri della stazione di Pozzallo. Oggetto dell’inchiesta è ricostruire la vicenda che riguarda le operazioni di trasferimento del giovane che sarebbe arrivato a Lampedusa martedì con uno sbarco autonomo. Le ipotesi di reato contemplate sono quelle di epidemia colposa e omissione d’atti d’ufficio. Intanto i cittadini di Lampedusa chiedono la chiusura dell’hotspot di Contrada Imbriacola e l’emergenza sanitaria Coronavirus. I timori per il rischio contagio da Covid19 dilagano. Preoccupazioni ed ansia aumentano in tutto il mondo, ma per Lampedusa hanno una valenza diversa: è terra di frontiera, sistematicamente esposta agli sbarchi dei migranti, e priva di un ospedale.