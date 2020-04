Covid Italia: rallentano i contagi e il numero dei decessi è il più basso dal 18 marzo. Aggiornamento delle 19:45

Sono 156.363 i casi totali in Italia, tra positivi al Covid-19, guariti e deceduti. Il numero di positivi è pari a 102.253 (+1.984 su sabato), le persone guarite sono 34.211 (+1.677 su sabato), quelle decedute 19.899 (+431 su sabato, contro le +619 che erano state segnalate il giorno prima). Il calo dei ricoveri è il maggiore dall’inizio dell’epidemia e quelli in terapia intensiva scendono per il nono giorno di fila

Agi – Sono 156.363 i casi totali di coronavirus ad oggi in Italia, tra positivi al Covid-19, guariti e deceduti. Rispetto a ieri si registra un incremento di 4.092 unità, che però è inferiore all’incremento segnalato venerdì su sabato, che era pari a 4.694.

Il numero di positivi è pari a 102.253 (+1.984 su ieri), le persone guarite sono 34.211 (+1.677 su ieri), quelle decedute 19.899 (+431 su ieri, contro le +619 che erano segnalate sabato su venerdì). Le persone ricoverate con sintomi sono attualmente 27.847 (-297 su ieri), quelle in terapia intensiva sono scese a 3.343 (-38 su ieri), quelle in isolamento domiciliare 71.063 (-2.319 su ieri). I tamponi effettuati ad oggi hanno superato la soglia del milione: sono esattamente 1 milione 10mila193 (+46.720 su ieri).

Il numero delle vittime è il più basso dal 18 marzo in poi, segno che la curva della diffusione dell’epidemia sembra davvero aver imboccato una discesa importante. Il calo dei ricoveri è invece il più consistente dall’inizio dell’epidemia. È una settimana che il dato è in flessione, con numeri altalenanti, ma il dato di oggi – ha spiegato il professor Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli, nel corso del briefing con la stampa tenuto con il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli – costituisce un segnale molto incoraggiante.

I casi attualmente positivi sono:

31.265 in Lombardia,

13.672 in Emilia-Romagna,

12.505 in Piemonte,

10.729 in Veneto,

6.162 in Toscana,

3.817 nel Lazio,

3.333 in Liguria,

3.114 nelle Marche,

3.057 in Campania,

2.452 in Puglia,

2.082 nella Provincia autonoma di Trento,

2.030 in Sicilia,

1.742 in Abruzzo,

1.326 in Friuli Venezia Giulia,

1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano,

903 in Sardegna,

795 in Calabria,

687 in Umbria,

588 in Valle d’Aosta,

277 in Basilicata,

202 in Molise.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 persone rispetto a ieri.

Sono 21.418 le vittime in Usa

Sono 21.418 i morti per Covid-19 negli Usa e 532.339 i contagiati, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il totale riguarda tutti i 50 Stati, il District of Columbia e altri territori Usa. Il Wyoming è l’unico stato a non aver registrato decessi.

Altri 561 decessi in Francia in 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 561 decessi in Francia legati al nuovo coronavirus, portando il totale a 14.393 vittime dall’inizio dell’epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Attualmente sono 31.826 le persone ricoverate in tutto il Paese, di cui 1.688 nelle ultime 24 ore. In tutto sono 6.845 i ricoveri gravi in rianimazione.

Trend in riduzione in Lombardia

In Lombardia il numero dei contagi e dei morti per coronavirus è in calo anche se a Milano la situazione “non si può ancora considerare sotto controllo”: lo ha affermato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in una diretta Facebook. Le persone positive al coronavirus in Lombardia sono 59.052 con un aumento di 1.460 casi rispetto ai 1.544 registrati sabato. I decessi sono 10.621, con una crescita di 110 mentre ieri c’erano stati 273 morti. “Dopo tanti giorni c’è trend in riduzione”, ha osservato Gallera, sottolineando che si è stabilizzato anche il numero dei ricoveri. Restano però alti i dati del contagio a Milano e provincia: 13.682 con un aumento di 412 rispetto ai 520 di sabato. Confortanti, invece, i dati della provincia di Bergamo: +51 nuovi casi (sabato erano stati 107) per un totale di 10.309.

1.198 morti in Turchia, aumentano i positivi

Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha reso noto il bilancio relativo l’epidemia di coronavirus in Turchia, giunto a 1.198 morti, 97 dei quali nelle ultime 24 ore. Koca ha poi aggiunto che la Turchia ha superato i 35 mila test giornalieri, con un aumento significativo dei casi positivi, 4.789 quelli scoperti nelle ultime 24 ore, con il totale dei casi che ora sfiora quota 57 mila. Il ministro ha anche reso noto che in tutto 3.446 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali del Paese dopo aver sconfitto il virus, 481 dei quali nelle ultime 24 ore. Il virus è stato riscontrato ufficialmente in Turchia il 10 marzo scorso.

Borrelli: necessaria sorveglianza sanitaria dei migranti

I nostri porti sono chiusi, per effetto del Dpcm sul contenimento della diffusione del coronavirus, e quindi si rende quanto mai necessaria la sorveglianza sanitaria per i migranti che arrivano in Italia con sbarchi autonomi. Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del briefing quotidiano con la stampa per fare il punto sulla diffusione del contagio e spiegando il perché dell’ordinanza firmata oggi in relazione ai 156 migranti che sono sulla nave Alan Kurdi e in prossimità delle acque territoriali italiane.

Ordinanza con cui si nomina il Dipartimento delle libertà civili e per l’immigrazione quale soggetto attuatore dell’intervento di gestione sanitaria, con il supporto della Croce Rossa per l’assistenza. Già questa mattina il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti aveva fatto sapere che l’intervento “è coerente con le politiche del governo italiano sull’immigrazione e si è reso necessario a seguito del rifiuto, da parte della Alan Kurdi, di seguire la procedura per l’accoglienza nel proprio Paese di bandiera, che è la Germania”. Il provvedimento avviene – sottolineava la nota del Mit – “nel pieno rispetto delle regole vigenti per gli italiani in Italia e per gli italiani che rimpatriano, nonché a seguito della Dichiarazione sui porti italiani ai sensi della convenzione di Amburgo”.

I ricoveri in terapia intensiva calano per il nono giorno di fila

Con quello di oggi è il nono giorno di fila che si registra un calo di ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali italiani per l’epidemia di coronavirus. Oggi sono infatti segnalati 3.343 ricoveri in totale in questi reparti, con una flessione di 38 unità, e secondo il professor Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli, intervenuto nel corso del briefing con la stampa tenuto con il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, sta a significare che si tratta di un trend “ormai affidabile, poiché siamo riusciti a ridurre la pressione sul punto chiave del servizio sanitario nazionale. Quello dei ricoveri in terapia intensiva era ed è – ha detto inoltre Richeldi – un dato critico per il SSN e questo trend in discesa significa un’importante evoluzione nella lotta all’epidemia fatta anche attraverso il rispetto delle prescrizioni e delle misure di contenimento che stanno dando effetto”.