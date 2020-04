Coronavirus: morto l’ex sindaco di Moncalvo Giovanni Verrua

Moncalvo – Il Coronavirus ha fatto un’altra vittima tra i sindaci del Piemonte. Ieri si è spento, ad 85 anni, l’ex primo cittadino di Moncalvo Giovanni Verrua, medico in pensione che aveva lavorato anche all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Già da qualche tempo le sue condizioni di salute erano precarie ed era stato ricoverato nella Casa di Cura moncalvese ‘Villa Serena’.

Ieri era stato sottoposto a tampone per coronavirus, risultato poi positivo e la situazione è precipitata irreversibilmente, determinando il suo ricovero all’ospedale ‘Cardinal Massaia’ di Asti dove è mancato.

Verrua è stato sindaco di Moncalvo per dieci anni, dal 1985 al 1995: sotto i suoi due mandati la cittadina astigiana era cresciuta molto, specialmente in campo culturale. Verrua aveva infatti proseguito i lavori di rifacimento del teatro civico, facendo poi partire la rassegna teatrale, una delle poche allora in tutta la provincia di Asti e la seconda per importanza nel Monferrato dopo Casale.

Era stato insignito anche del titolo di Cavaliere della Repubblica per i suoi alti meriti lavorativi e istituzionali.

Lascia la moglie Luisa e i figli Elena, Alessandra e Pietro.

La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia a Scurzolengo, nell’Astigiano, alla sola presenza dei famigliari più stretti, come prevedono le attuali disposizioni.