Coronavirus: per la nuova ordinanza regionale i lavori al Terzo Valico in Piemonte non ripartono

Alessandria – La proroga fino al 3 maggio delle regole per il contenimento del coronavirus da parte del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha influito anche sugli otto cantieri del Terzo Valico.

Nei cantieri del Basso Piemonte l’attività si era fermata intorno al 24 marzo in seguito all’ordinanza che autorizzava solo la manutenzione di strade, autostrade e ferrovie e la costruzione di ospedali e strutture legate alla protezione civile. Tutti gli operai erano stati messi in cassa integrazione.

Poi, in vista di una possibile ripartenza, gli operai delle imprese appaltatrici e del Cociv erano stati allertati con la ripartenza che avrebbe dovuto avere luogo domani, 15 aprile.

Altro nodo, e non certo di secondaria importanza, i circa seicento operai che dopo l’8 marzo erano tornati a casa in Calabria e in altre Regioni del Sud ed erano poi rimasti bloccati dalle ordinanze emanate per limitare la diffusione del coronavirus.

Inizialmente alcune imprese avevano deciso di noleggiare dei bus per riportare gli operai dal Sud ai cantieri del Nord, con tutti i dispositivi di protezione necessari ma l’operazione, ad oggi, è stata rinviata.

Ma in seguito al decreto di Cirio, il versante piemontese dei lavori sul Terzo Valico non potrà ripartire.

“È prevista solo un’ulteriore messa in sicurezza rispetto a quella attuata a fine marzo. Probabilmente, i cantieri potrebbero essere riattivati solo sul versante ligure, dove non è in vigore un’ordinanza simile a quella del Piemonte” hanno fatto sapere dal sindacato Fillea Cgil.

Il Governatore del Piemonte Cirio oggi incontrerà l’associazione dei costruttori Ance e, con le prefetture, sarà fatto un approfondimento relativo ai cantieri edili.

Il Terzo valico subirà quindi un ulteriore ritardo.