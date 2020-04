Covid19: in Italia rallenta ancora il ritmo dei contagi

Nel nostro Paese è salito a 165.155 il numero totale di casi di coronavirus. Secondo i dati del bollettino giornaliero della Protezione civile si registra un aumento di 2.667, inferiore a quello registrato ieri di 2.972 unità. I decessi sono stati 578 (contro i 602 di ieri), portando il totale a 21.645 mentre i guariti sono stati 962 (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri

Agi – È salito a 165.155 il numero totale di casi di coronavirus in Italia, un aumento di 2.667, inferiore a quello registrato ieri di 2.972 unità. Secondo i dati del bollettino giornaliero della Protezione civile, i decessi sono stati 578 (contro i 602 di ieri), portando il totale a 21.645 mentre i guariti sono stati 962 (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri.

Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.186 a 3.079 (-107); i ricoverati con sintomi sono 27.643 (-368), i positivi in isolamento domiciliare 74.696 (+1.602). I tamponi eseguiti sono complessivamente 1.117.404 (+43.715).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono:

32.921 in Lombardia,

13.577 in Emilia-Romagna,

13.195 in Piemonte,

10.789 in Veneto,

6.417 in Toscana,

3.464 in Liguria,

3.097 nelle Marche,

4.047 nel Lazio,

3.087 in Campania,

2.104 nella Provincia autonoma di Trento,

2.573 in Puglia,

1.394 in Friuli Venezia Giulia,

2.081 in Sicilia,

1.810 in Abruzzo,

1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano,

582 in Umbria,

870 in Sardegna,

819 in Calabria,

548 in Valle d’Aosta,

261 in Basilicata e 206 in Molise.

Sul conto corrente dedicato della protezione civile “sono stati raccolti ad oggi 125.522.639 euro, circa 31 milioni dei quali già spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori”, ha precisato inoltre il commissario all’emergenza, Angelo Borrelli.

La situazione in Lombardia

In calo nella Regione del nord i contagiati e i ricoveri mentre il numero dei morti rimane in linea con i giorni scorsi a + 235 contro i + 241 di ieri. I nuovi positivi registrati sono stati 827 (ieri 1012), i ricoverati non in terapia intensiva -34, ieri +49 e quelli in terapia intensiva -48, ieri -21.

* 19:07

Nelle ultime 24 ore 752 morti a New York

Nelle ultime 24 ore a New York sono morte 752 persone a causa del Covid-19. In leggero calo rispetto ai 778 decessi registrati ieri. Lo ha reso noto il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, che ha parlato di “una stabilizzazione della situazione sanitaria”.

* 18:41

In Sicilia, 2.081 positivi, 590 ricoveri e 181 morti

Sono 2.081 (+10) gli attuali positivi in Sicilia; 590 i ricoveri (-51), 181 i morti (+6) e 273 i guariti (+18). Lo ha riferito la Regione. Dei ricoverati 49 sono in terapia intensiva (-4), mentre 1.491 (+25) sono in isolamento domiciliare.

* 18:27

Per la prima volta in Emilia Romagna più guariti che nuovi casi

In Emilia-Romagna sono 21.029 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri. Per la prima volta, però, salgono di più le guarigioni: se ne sono infatti registrate 395 di nuove. I test effettuati hanno raggiunto quota 106.149, 4.253 in più rispetto a ieri. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi. Resta però alto il numero dei decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.788): 83 quelli nuovi, 41 uomini e 42 donne. Per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. Riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 10 in quella di Parma, 17 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 19 in quella di Bologna (nessun caso registrato nell’imolese), 4 in quella di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 7 nella provincia di Forlì-Cesena (5 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; nessun decesso di persone di fuori regione.

* 18:25

Dall’inizio dell’emergenza in Liguria 807 morti

Sono 807 le vittime in Liguria da inizio emergenza, 14 morti solo nelle ultime 24 ore. Lo comunica Regione. Ammontano a 4520 le persone affette da covid-19, 38 più di ieri. I tamponi effettuati sono stati 25.793, 1347 più di ieri. Dei positivi totali, 1079 sono in ospedale con un numero che continua a scendere (sono infatti 21 in meno di ieri i ricoverati). Scende anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 120, 13 meno di ieri. I positivi al domicilio sono 2383 persone (19 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1058 persone (40 piu’ di ieri).I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 607 (76 più di ieri). Le persone in sorveglianza attiva sono 3182.

* 18:22

Province lombarde: molti nuovi casi solo a Brescia

Escludendo Milano, tra le province lombarde quella che segna ancora un aumento dei casi di positività al coronavirus considerevole è Brescia, che rispetto a ieri ha ancora +94 contagiati, per un totale di 11.187 dall’inizio dell’epidemia. Un aumento dovuto al fatto che si è ampliata la possibilità di effettuare tamponi. Supera così Bergamo che si ferma a 10472 (+46 rispetto a ieri); Cremona totalizza 5202 (+30); Pavia 3316 (+70); Lodi 2587 (+18); Monza 3878 (+57); Mantova 2655 (+24); Como 2154 (+48); Lecco 1982 (+12); Varese 1884 (+71); Sondrio 859 (+10).

* 18:20

Oltre 26.000 morti e quasi 610.000 casi negli Usa

Il bilancio della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti e’ di 26.069 decessi e 609.995 secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University