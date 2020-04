Alessandria in prima linea per le ricerche sulla terapia contro il Covid19

Alessandria (Red) – La nostra città è l’unica del Piemonte che beneficerà del lavoro di ricerca avviato dal Clinical Trial Tracker di Cytel, lo strumento cofinanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation, che sta lavorando sulle possibili cure del Covid19. Le città italiane interessate al progetto sono: Alessandria, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Parma, Pavia, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trieste, Varese, Verona (vedere cartina a lato). Le esperienze maturate dagli ospedali di questi centri per la cura del Covid19 saranno assunte dai laboratori americani per trovare la cura e l’eventuale vaccino. In sostanza Bill Gate farà fare quello che avremmo dovuto fare in Italia nel corso dell’epidemie, cioè trarre preziosa esperienza dai contagi e dagli esami clinici. Infatti, come ha già ricordato il nostro Giusto Buroni, “non stiamo studiando i dati e se le indagini cliniche e anamnestiche su tutti i pazienti sottoposti a test per coronavirus (positivi o negativi) fossero state condotte correttamente fin dall’inizio, avremmo da tempo una tale statistica ricca e differenziata (per aree geografiche grandi e piccole e per categorie anagrafiche e patologiche di pazienti) da poter risolvere quasi ogni problema su eziologia, contagio e cure, e poi anche prevenzione. Tuttavia, nonostante che i dati disponibili siano incoerenti e disomogenei, a livello globale e locale, sono convinto che perfino le sole statistiche lombarde potrebbero portare a un significativo risultato, anche cominciando solo domani”. Buroni – che non ha niente a che fare col quasi omonimo Burioni in quanto è uno scienziato (vero) nel campo nucleare – conosce bene i metodi da seguire in questi casi, i protocolli che usano gli scienziati, quelli veri e non i sedicenti tali buoni solo per un golpe bianco. “Si sperava che si facesse vivo un volenteroso personaggio “importante”, tipo “primo ricercatore del CNR” – scrive Buroni -, che sapesse impostare e dirigere un lavoro di grosse dimensioni e fortemente multidisciplinare. Invece […] siamo ancora al semplice conteggio di dati, come ho detto, non normalizzati e anagraficamente e geograficamente disomogenei. Di anamnesi non se ne parla (solo inizialmente si disse che i fumatori, come sempre, fossero più a rischio)”. Forse è proprio questa disomogeneità richiamata da Buroni a fare dell’Italia il centro della corsa per trovare le terapie contro la pandemia che ha messo il mondo in ginocchio. Per quanto riguarda i vaccini ci sono otto progetti, mentre per le cure ci saranno finanziamenti per 20 milioni di dollari. L’Italia è al quinto posto, dopo Cina, Usa, Iran e Spagna, con 19 trial clinici, mentre i progetti avviati sono 48 in 24 città, tra cui, appunto, Alessandria, l’unica in Piemonte.