Coronavirus: morto Carlo Taverna, fu direttore Api ad Alessandria e segretario del Partito Repubblicano

Alessandria – Si è spento ieri sera all’ospedale di Alessandria col Covid19, Carlo Taverna (nella foto-web), primo direttore dell’Api (e poi Confapi).

Avrebbe compiuto 88 anni il 6 dicembre prossimo. Il coronavirus si era manifestato circa un mese fa; per un po’ di giorni era stato curato a casa, poi le complicanze polmonari avevano reso necessario il ricovero nel reparto di pneumologia. Le terapie sembravano dare buoni risultati, ma la debilitazione causata dall’aggravarsi delle altre patologie di cui già soffriva è stata fatale.

Nato a Oviglio, aveva frequentato il liceo classico Plana e si era poi laureto in Giurisprudenza a Torino.

Subito dopo aveva cominciato la carriera professionale alla Camera di commercio fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di vicedirettore.

Per due anni era stato all’Istituto per lo sviluppo economico a Torino ed era poi tornato ad Alessandria per ricoprire il ruolo di vertice nell’associazione delle piccole industrie Api, poi Confapi.

Ricordato come uomo colto, di riflessione e di mediazione, si era impegnato anche politicamente. Chiamato da Giorgio La Malfa a svolgere un ruolo attivo, è stato il primo segretario provinciale del Partito repubblicano negli anni Settanta. A Palazzo Rosso è stato consigliere comunale e anche assessore al Personale. Aveva poi aderito al Pd e ultimamente si era schierato con Italia Viva.

Impegnato nel Lions, così come a sostegno di persone con disabilità, era stato pure insignito dall’amministrazione comunale del premio «Gagliaudo d’oro».

Carlo Taverna lascia tre figli: Enrico, che l’aveva prima affiancato poi subentrato alla guida dell’Api, Maura e Paolo.