Covid19 Italia: calano ancora ricoveri e decessi, meno pazienti in terapia intensiva. Aggiornamento alle 19:46

I dati contenuti nel bollettino della Protezione civile: 2.200 i guariti, il numero degli attualmente positivi aumenta di 809 unità

Agi – Sale a 175.925 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, +3.491 rispetto a ieri. Dato perfettamente in linea quindi, visto che ieri l’aumento era stato di 3.493. In calo il numero dei decessi, 482 oggi contro i 575 di ieri. Il totale sale a 23.227.

I guariti sono 2.200, meno del record di ieri di 2.563, per un totale di 44.927. Per effetto di questo doppio calo, il numero degli attualmente positivi aumenta di 809 unità, contro le sole 355 di ieri, portando il totale a 107.771. Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18, oggi per la prima volta senza conferenza stampa (che diventa bisettimanale, il lunedì e il giovedì).

Prosegue il calo del numero dei ricoverati: oggi -779 ricoveri in regime ordinario (che scendono così a 25.007) e -79 in terapia intensiva (2.733 in tutto, in calo costante da 12 giorni). E anche oggi tanti i tamponi eseguiti, 61.725, anche se meno del record di ieri di oltre 65.000.

Nel dettaglio, riferisce la Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono:

* 34.195 in Lombardia,

* 13.584 in Emilia-Romagna,

* 14.223 in Piemonte,

* 10.444 in Veneto,

* 6.470 in Toscana,

* 3.412 in Liguria,

* 3.172 nelle Marche,

* 4.282 nel Lazio,

* 3.045 in Campania,

* 1.985 nella Provincia autonoma di Trento,

* 2.694 in Puglia,

* 1.403 in Friuli Venezia Giulia,

* 2.171 in Sicilia,

* 1.971 in Abruzzo,

* 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano,

* 431 in Umbria,

* 881 in Sardegna,

* 832 in Calabria,

* 549 in Valle d’Aosta,

* 262 in Basilicata

* 209 in Molise.

* 19:46

Cominciato confronto Governo-enti locali

È cominciata, secondo quanto si apprende, la videoconferenza tra il Governo, le regioni e l’Anci sull’emergenza coronavirus.

* 18:18

Trudeau proroga di un mese chiusura confine con Usa

Il confine Canada-Usa resterà chiuso per un altro mese per contrastare l’epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau. Entrambi i Paesi hanno concordato di continuare la chiusura. “Questa è una decisione importante che terra’ al sicuro la gente da entrambi i lati del confine”, ha detto Trudeau.

* 18:17

Il primo bollettino senza conferenza dopo 2 mesi

Sono passati quasi due mesi da quando la conferenza stampa quotidiana in Protezione Civile è diventata un appuntamento fisso, seguito da milioni di italiani per conoscere l’evoluzione dell’epidemia. Era il 23 febbraio, ore 18, appena 48 ore la scoperta del ‘paziente 1′ a Codogno. Da allora, non è stato mai saltato un appuntamento.

Ieri l’annuncio: visto l’evolversi dell’epidemia, e l’apparente uscita dalla fase più acuta, le conferenze stampa vengono rimodulate. Ogni giorno sul sito della protezione civile e sui social verranno riportati gli aggiornamenti sui dati dell’epidemia da coronavirus, mentre l’incontro con la stampa presso la sede di via Virtochiano avverrà il lunedi e il giovedì alle 18. Restano invariati con gli incontri con gli organi di informazione del commissario straordinario per l’emergenza Antonio Arcuri (martedì e sabato alle 12) e quello con gli esperti dell’Iss il venerdì alle 12.

* 18:15

In Lombardia 1.246 casi e 199 morti in 24 ore

In Lombardia oggi si sono registrati 1.246 nuovi contagi da coronavirus, il totale sale a 65.381 casi. I morti sono stati +199, 12.050 dall’inizio dell’epidemia. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante la diretta Facebook sull’emergenza coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 11.818, per un totale di 255.331. Ieri i nuovi casi erano stati 1.041, 243 i decessi e 10.839 i tamponi.

* 18:13

Nel Lazio 90.000 tamponi, 9 su 10 negativi

“I tamponi effettuati fin qui nel Lazio sono stati 90.000 e di questi 9 su 10 sono risultati negativi”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.