Il Comune di Tortona smentito perfino sui tamponi

Tortona (Red) – Chissà perché per i casini del Comune di Tortona che noi, da cronisti, registriamo regolarmente (ma questo è solo il nostro mestiere), una decina di vigliacchi leoni da tastiera, residenti nella Grande Torta, invece di prendersela con chi quei casini li fa, se la prende sempre con noi che non c’entriamo un tubo e facciamo solo i giornalisti. E anche stavolta saremo insultati dai soliti facinorosi perché ci accingiamo a riportare la solita balla che esce da Palazzo Passalacqua, gabellata per verità. Veniamo al dunque: oggi pomeriggio è stato pubblicato su un foglio locale (anche on line) un comunicato stampa del Comune di Tortona (nella foto web quei fenomeni della Giunta di Tortona col Vescovo e altri due preti) dove si legge che “sono in corso i tamponi per gli ospiti e gli operatori delle residenze sanitarie per anziani sul nostro territorio: già effettuati presso il Piccolo Cottolengo, alla residenza “Lisino”, ieri al “Mater Dei” e oggi presso la “Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità; ecc.”. Naturalmente non s’è fatta attendere la smentita sui social dove ci sono interventi di personale delle strutture che negano che i tamponi al personale siano stati fatti: “Scusate ma dovrei rettificare la vostra notizia – si legge in un post -. Al Centro Mater Dei stiamo aspettando una telefonata dall’Asl che ci dica quando andare in distretto a fare il tampone!”. Per carità, noi non prendiamo le parti di nessuno ma è chiaro che qualcuno è un ballista incallito che si diverte a mentire come quando afferma che a Tortona ci sono poco più di 200 contagiati mentre a noi, che siamo persone serie e scriviamo la verità, risultano ben altri dati. Per i contagiati, in riferimento alla enigmatica Tortona, si tratta di un dato derivato dedotto da percentuali statistiche molto precise che vogliono i deceduti pari al 15% dei contagiati. Siccome a Tortona i morti col Covid19 sono circa 320, i contagiati sono almeno 2.130.

Non ci resta che esortare il Prefetto di Alessandria (nella foto web a sinistra) a commissariare il Comune di Tortona, prima che i morti diventino 500.