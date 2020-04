Coronavirus: morto l’ex arbitro di calcio Rino Destro, marito del sindaco di Sale Rina Arzani

Sale – Lutto nel mondo dello sport alessandrino per la scomparsa, stamane, di Rino Destro (nella foto tratta da Il Piccolo), 64 anni, ex arbitro di calcio, prima alla sezione di Novi e poi, dal 1992, a quella di Alessandria e marito del sindaco di Sale, Lazzarina Arzani.

‘Benemerito’ dell’Aia dal 2008, Rino Destro aveva iniziato a dirigere nel 1975, arrivando fino alla serie C, premiato anche come miglior fischietto della Commissione Arbitri Interregionale.

Recentemente era stato ricoverato alla clinica ‘Città di Alessandria’, riconvertito in covid hospital, per aver contratto il coronavirus. Le sue condizioni erano parse migliori negli ultimi giorni ma un aggravarsi delle sue condizioni cliniche avevano fatto precipitare la situazione.

Destro lascia tre figli.