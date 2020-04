Covid19 a Tortona: l’Istat dà ragione a noi di Alessandria Oggi, tutto il resto è aria fritta

Tortona (Andrea Guenna) – Ci dispiace fare le pulci a qualche collega, ma quello che si legge stamane su un foglio piemontese non è vero. Non è vero infatti che i residenti a Tortona deceduti dall’inizio dell’anno sono 219, perché, dati ufficiali alla mano, e non quelli che dà il Comune di Tortona, a tutt’oggi sono circa 270. Naturalmente parliamo dei residenti e non di quelli di altri centri ricoverati qui da noi. Secondo il grafico ufficiale dell’Istat (che pubblichiamo sotto) i residenti morti erano già 185 al 4 aprile e, ad oggi, seguendo il trend, saremmo, appunto, a 270 cui si deve aggiungere una cinquantina di ricoverati venuti da fuori e che sono morti in città. Se la matematica non è un’opinione il totale fa circa 320 morti a Tortona (270 residenti + 50 non residenti). Non è finita perché il delta fra 2019 e 2020, al 4 aprile, è di 110 morti in più solo per quanto riguarda i residenti, per cui si è passati dai 77 morti del 4 aprile 2019 ai 187 morti del 4 aprile 2020, con un incremento del 143%. Da notare inoltre che l’impennata (intorno al 4 marzo) c’è stata a ridosso del Carnevale (nella foto) organizzato in città – da Curia e Comune insieme – il 23 febbraio. Da allora la tendenza al rialzo dei decessi s’è impennata. Ad oggi si calcola con buona approssimazione che i morti siano 320 (270 residenti e 50 non residenti) mentre nel 2019 i residenti deceduti al 19 aprile erano circa 80, per cui, effettuando una semplice sottrazione (270 – 80), si può affermare con discreta precisione che, a tutt’oggi, i morti (residenti) col Covid19 a Tortona sono circa 190. Ma il totale dei decessi all’ospedale di Tortona è superiore in quanto vi sono anche i non residenti che – ricordo – sono circa 50, per cui andiamo a 240 morti col Covid19. Per il fatto che i decessi sono mediamente pari al 15% dei contagi, i contagiati per Covid19 a Tortona sono ad oggi almeno 1.600 (240/15%). Questa è la verità. Tutto il resto è aria fritta.