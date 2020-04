Tortona – La strage continua: oggi pomeriggio è morta la nona suora orionina in un mese. Ormai l’emergenza è forte in città a causa del Covid19 per cui, stavolta, non ce l’ha fatta nemmeno suor Maria Teresa, ricoverata al Covid-19 Hospital di Tortona. Aveva di 84 anni e da 59 apparteneva alla Provincia Mater Dei (Italia – Romania – Spagna). Si tratta della nona suora deceduta dallo scoppio dell’epidemia (segue).