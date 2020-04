Buoni spesa governativi: il sindaco di Asti Rasero si camuffa e va in giro per la città per controllare chi bara

Asti – A fare il trasformista è abituato tanto che sui social network ha già acquisito una certa fama. È il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che in questo periodo di quarantena da coronavirus, ha voluto comunque fare ancora dei controlli. Camuffato.

Qualche mese fa, rasato e con un cappellino da baseball calcato in testa, era uscito dal municipio di piazza San Secondo per andare a verificare i tempi di attesa all’anagrafe.

Stavolta, senza barba e senza occhiali, ha concesso una replica dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sull’uso scorretto dei buoni spesa governativi, la seconda tranche di aiuti che il Comune di Asti ha consegnato alle persone senza reddito.

Ieri, tra le 8 e le 10 di mattina, Rasero ha visitato sette tra botteghe e supermercati.

Cappello in testa, polo azzurra, mascherina e guanti, sembrava un cliente qualsiasi. In tre negozi è andato tutto bene: i buoni spesa, come da manuale, sono stati utilizzati per beni di prima necessità.

In un altro esercizio il titolare, pur comparendo nell’elenco, ha detto di non essere convenzionato.

In altri tre, invece, le cose non sono andate esattamente come dovevano.

In un supermercato al primo cittadino è stata fatta firmare una autocertificazione e gli hanno dato un codice a barre.

“Con quello ti presenti alla cassa e nessuno controlla, sono passato con vin santo e birra. In un altro negozio la commessa era incerta sul vino, ho insistito e lei ha battuto il codice al computer: è passata anche la bottiglia” ha rimarcato Rasero che dopo queste verifiche ha annunciato di avere in programma uno scambio di idee con polizia municipale e giunta.

“Ci sono delle falle evidentemente, ho voluto capire che cosa accadeva, quali possibili errori ci fossero. Correggeremo il tiro”.

Il primo cittadino astigiano tutte le sere, intorno alle sette, fa una diretta su Facebook in cui informa un po’ su tutto: per prima cosa sul numero dei decessi e dei contagi, poi gli argomenti spaziano sulle scelte prese in periodo di quarantena. Si passa dai lavori pubblici alle notizie amministrative o politiche. Infine alleggerisce la diretta, seguita da migliaia di persone, consigliando una ricetta, raccontando una favola ai bambini.

Il totale dei bonus spesa governativi è di 404.000 euro, che si aggiungono ai 54 mila raccolti con l’iniziativa “Dona la spesa”, che ha coinvolto enti, associazioni e cittadini. Finora ne sono stati spesi 393.000 trasformati in 1087 buoni. Restano da affrontare le necessità di 255 famiglie.