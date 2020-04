Currado: si riparte in treno

Questa intervista è stata registrata quando è iniziata l’epidemia Covid19. L’abbiamo tenuta ferma data la turbolenza incontenibile d’una valanga di notizie che l’avrebbero travolta confinandola in secondo piano. Per questo la mettiamo in rete oggi, a distanza di quasi due mesi, in un contesto meno convulso, per consentire ai nostri lettori di ascoltarla con calma e di apprezzarne il contenuto. Naturalmente l’argomento di cui tratta, la logistica, resta sempre e comunque di grande attualità ed è motivo di ripartenza per il nostro Piemonte una volta superata la crisi dell’epidemia in corso. Nonostante il coronavirus, Viavaddio, la vita continua!