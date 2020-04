Altri tre “esperti” nominati da Di Maio ai vertici di Eni e Finmeccanica: avanti c’è posto!

di Piero Evaristo Giacobone – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta devo compiacermi con Giggino Di Maio per essere riuscito a piazzare tre della sua forza, di cui due ex compagni di scuola (referenza determinante) ed un animatore sociale di Novara, ai vertici di ENI, Poste Italiane e Leonardo-Finmeccanica. Nel Cda di Eni finirà Emanuele Piccinno, consulente legislativo del M5S alla Camera, un tempo a capo di una piccola società specializzata in prodotti software con sede in Via Rimini a Milano, insieme al novarese Davide Santamaria (nella foto a lato), un diploma di maturità al liceo della Comunicazione Giacomo Leopardi di Novara, che ha un’esperienza pluriennale (solo quella, oltre alla politica dei grillini) come animatore sociale. Carmine America, compagno di scuola dell’attuale ministro degli Esteri e già suo consigliere speciale per la sicurezza, è invece prossimo ad occupare una poltrona in Leonardo. Poi non dobbiamo stupirci se l’Italia rischia il fallimento per curare un’influenza.

Tuttavia, giusto per rispolverare utili principi del pensiero liberale, cito un grande liberale come Benedetto Croce che in “Etica e Politica”, ad un certo punto scrive: “Ma che cosa è, dunque, l’onestà politica? […] L’onestà politica non è altro che la capacità politica: come l’onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze”.

E io pago.