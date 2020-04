Coronavirus, dopo il 4 maggio possibile una ripartenza dei campionati di calcio dilettantistici?

Alessandria – Mentre la serie A dovrebbe poter concludere questa sfortunata stagione e la serie C ha proposto, per questo campionato interrotto dall’emergenza coronavirus, quattro promozioni a tavolino in B e nessuna retrocessione, nelle altre serie, dalla D in giù, la situazione è ancora nebulosa.

I vari club, compresi quelli della provincia di Alessandria come Casale, Derthona, Castellazzo, Valenzana, Novese, ecc.., attendono di sapere qualcosa in più.

L’unica cosa certa è che, al momento, una ripresa è impossibile così come, per quanto concerne il Casale che milita in serie D, la possibilità di disputare i playoff, a cui i Nerostellati avrebbero potuto partecipare, visto che in serie C non ci dovrebbe essere nessuna retrocessione.

Dopo il 4 maggio, data in cui dovrebbe partire la Fase 2, si dovrebbe sapere qualcosa di più preciso, ma la situazione resta quanto mai ingarbugliata con i vertici federali molto incerti sulle decisioni da prendere.