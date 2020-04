Coronavirus, stamane alla casa di riposo di Trino al via i tamponi su tutti gli ospiti

Trino Vercellese – Saranno effettuati stamane, nella casa di riposo Ipab Sant’Antonio Abate di Trino, i tamponi a tutti gli ospiti della struttura residenziale, in modo da individuare eventuali infezioni da coronavirus. Le attività saranno coordinate dall’Asl di Alessandria e si svolgeranno all’interno della struttura.

Ad oggi all’interno della struttura, che ospita un centinaio di posti letto, come anche sottolineato dal sindaco Daniele Pane, non si sono registrati casi di persone positive o con sintomi sospetti.

Gli esiti, appena disponibili, saranno comunicati a tutti i parenti degli ospiti dell’Ipab Sant’Antonio Abate.