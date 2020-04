Incendi Chernobyl: secondo Arpa nessun aumento di radioattività in Piemonte

Torino (Ansa) – Gli incendi in corso da giorni nei boschi vicino a Chernobyl, teatro nell’aprile 1986 del più grave incidente civile nucleare, l’esplosione di un reattore della centrale, non avrebbero prodotto un aumento di radioattività in Italia e più in particolare in Piemonte. Lo sostiene Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che ha effettuato quotidianamente, anche in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus, le analisi nel particolato atmosferico.

“I dati delle misure relativi al Cesio-137 registrati giornalmente ad Ivrea e a Vercelli durante il mese di aprile – informa Arpa – sono inferiori al Limite di Rivelabilità strumentale (valori dell’ordine del milliBecquerel al metro cubo), e sono del tutto simili a quelli misurati durante tutti i mesi dell’anno. Anche misurazioni più approfondite, eseguite sull’insieme di più campioni (pacchetto filtri settimanale) – aggiunge Arpa – hanno dato risultati inferiori al Limite di Rivelabilità”.