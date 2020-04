Rifiuti a fuoco nel campo nomadi sulle sponde del Sesia, è il terzo rogo in due giorni

Vercelli – Ancora un intervento, il terzo in quarantotto ore, da parte dei Vigili del Fuoco di Vercelli nel campo nomadi sulle sponde del fiume Sesia dove, lo scorso fine settimana, sono stati ancora una volta bruciati dei rifiuti.

I problemi nel campo nomadi sull’argine della Sesia infatti sono, ormai, cronici.

Nessun dubbio a riguardo di un’origine dolosa del rogo che ha mandato in fumo rifiuti di ogni genere, tra cui anche dell’eternit tanto che sul posto, dopo l’intervento di polizia e vigili del fuoco, sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa.

L’incendio ha provocato fiamme molto alte e un fumo denso che si è propagato in tempi stretti.

Per rimuovere i rifiuti e i detriti è stato necessario anche l’utilizzo di una pala meccanica fatta arrivare dal comando di Novara.