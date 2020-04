Teneva la droga in casa dove viveva assieme alla figlia di otto anni: in manette pusher vercellese

Vercelli – Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato un vercellese di 38 anni, nella cui abitazione, dove viveva anche la figlia di otto anni, gli agenti hanno trovato coca, hashish e marijuana.

Gli uomini della squadra mobile di Vercelli sono entrati in azione quando hanno visto il pusher uscire dal proprio palazzo. Dopo pochi minuti è arrivata un’auto: lui si è avvicinato e ha consegnato qualcosa all’autista, ricevendo in cambio del contante. I poliziotti allora hanno fermato l’auto. L’autista aveva con sé un involucro in plastica contenente circa un grammo di cocaina. È stato segnalato alla Prefettura e sanzionato per le norme contro la diffusione del covid19.

La stessa sera sono stati, inoltre, sanzionati, per aver infranto le norme anticontagio, due marocchini residenti in Lombardia, usciti dal garage dello spacciatore. Uno di loro, segnalato alla Prefettura, addosso aveva un grammo di cocaina ed uno di marijuana.

La polizia ha dapprima fatto irruzione nel garage del pusher, dove c’erano lui e la figlia e dove sono stati trovati 15 grammi di cocaina, a portata di mano della piccola, e tutto il materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi. Sullo stesso tavolo della coca anche una dose di marijuana di circa 3 grammi.

Poi la perquisizione è proseguita nell’appartamento del trentottenne dove la Polizia ha trovato in bagno all’interno del sifone del water, 70 grammi di marijuana. In cucina sacchetti in plastica con circa 10 grammi di marijuana e la sostanza da taglio per la preparazione delle dosi mentre sotto al frigorifero un altro involucro contenente circa 10 grammi di hashish.

Tutta la droga sequestrata avrebbe fruttato almeno tremila euro. Per il pusher sono scattati i domiciliari.