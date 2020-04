C0vid19 Italia: nuovo record di guariti, scende la pressione sugli ospedali. Aggiornamento delle 20:00

Il numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai +2.729 registrato ieri, conseguenza anche dell’elevato numero di tamponi eseguiti. In frenata i decessi

Agi – Il numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai +2.729 registrato ieri, conseguenza anche dell’elevato numero di tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della situazione fornito dalla protezione civile.

Gli attualmente positivi sono 107.699, con un calo di sole 10 unità dopo quello di -528 di ieri; i guariti sono diventati 54.543, con un aumento di 2.943, superiore anche ai +2.723 di ieri; i morti sono 25.085, con un saldo di +437 inferiore al +534 registrato ieri.

Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: degli attualmente positivi, 2.384 sono in terapia intensiva (87 in meno rispetto a ieri), 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri) e 81.510 sono in isolamento domiciliare (406 in più). Grazie ai 63.101 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il totale sale a 1.513.251.