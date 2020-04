Casa di Riposo di Vercelli, le prime autopsie confermerebbero le morti nella struttura per coronavirus

Vercelli – Sarebbero morti per Covid19 due ospiti della Casa di riposo di piazza Mazzini, a Vercelli. Il risultato è venuto fuori in base agli esami autoptici.

Su un terzo caso, per cui è già stata fatta l’autopsia, serviranno ulteriori accertamenti per stabilire se il decesso sia stato provocato dal virus. Si tratta di anziani ospiti risultati positivi al covid19 e morti il 2, il 4 e il 6 aprile.

Intanto oggi saranno fatti altri due esami autoptici su altrettanti ospiti della struttura vercellese morti il 15 e il 16 aprile.

L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti e condotta dai carabinieri dei Nas.

Nel registro degli indagati ci sono i nomi del direttore della casa di riposo di piazza Mazzini Alberto Cottini e della direttrice sanitaria della struttura Sara Bouvet. La procura indaga per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa dopo gli esposti presentati da alcuni politici e da diversi parenti degli ospiti della struttura dove i decessi da inizio marzo sono stati oltre una quarantina.

La Procura di Vercelli ha, inoltre, messo sotto la propria lente di ingrandimento anche la situazione relativa ad altre residenze sanitarie assistenziali su tutto il territorio provinciale, dove si sono registrati dei decessi e dei contagi nelle ultime settimane.

In alcune Rsa sparse sul territorio provinciale, i casi di positività al covid19, sia per pazienti che per personale, nelle scorse settimane sono aumentati in maniera vertiginosa.