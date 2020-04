Coronavirus, dal 4 maggio annunciate ancora meno corse sulla linea ferroviaria Alessandria-Milano: i pendolari come faranno?

Alessandria – Potrebbero ritrovarsi una situazione ben più grave, di quella lasciata a marzo, i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria Alessandria – Milano e che dal 4 maggio, data indicata dal governo per l’avvio della Fase 2, dovranno ricominciare a spostarsi in treno.

Molti di loro, a marzo, avevano iniziato a praticare il cosiddetto smart working ossia il lavorare da casa. Adesso, però, con la fine del lockdown, le cose potrebbero complicarsi ulteriormente alla luce anche dell’annuncio dato da Trenord: dal 4 maggio i treni in funzione saranno solo il 60%.

A lanciare l’allarme, soprattutto per la questione del rispetto della distanza per le norme di contenimento del coronavirus, è Andrea Pernigotti, presidente dell’Associazione pendolari novesi (Apn): “Già prima dell’emergenza sanitaria i treni erano sovraffollati. I treni più frequentati diretti a Milano, a Tortona erano già pieni e a Voghera la gente iniziava a stare in piedi. Per questo la nostra associazione, insieme ai comitati dei pendolari lombardi, si chiede come sarà possibile, con solo il 60 % dei treni a disposizione, rispettare le norme di contenimento del coronavirus attraverso la distanza tra i viaggiatori”.

La richiesta è che i convogli siano operativi al 100% considerando, sostengono i pendolari, che sono già la metà di quelli di un tempo, anche perché, ricordano le associazioni dei pendolari lombardi e novesi, il 4 maggio «non tutto sarà in smart working, non tutto si potrà spostare di fascia oraria: potremmo trovarci a dover gestire il problema del distanziamento sociale ancora nelle vecchie fasce di punta, almeno finché non vi sarà un nuovo paradigma di vita”.

Altra questione fortemente contestata dall’associazione dei pendolari è l’ipotesi di una prenotazione per viaggiare ogni giorno sui treni, proposta dal ministero delle Infrastrutture e bollata come “follia” dall’Apn che chiede, assieme alle associazioni lombarde, alla Regione Lombardia di dialogare affinché i pendolari possano fornire informazioni e consigli.

Insomma la linea ferroviaria Alessandria – Milano, già fortemente carente di collegamenti prima dell’emergenza sanitaria, adesso rischia davvero di diventare totalmente inagibile e di creare anche situazioni non sicure in epoca di coronavirus.

Per le altre linee le situazioni dovrebbero essere meno ingarbugliate: per la Torino-Genova l’Apn dice di non avere avuto notizie di riduzioni da Rfi e Regione dal 4 maggio. I treni sono cadenzati ogni e ora e, suppone l’associazione, non dovrebbero subire tagli.

Per la Acqui-Ovada -Genova il comitato Difesa trasporti valli Stura e Orba dice di non avere avuto informazioni dalla Regione Liguria. A oggi i treni sono ridotti del 50% ma non si sa cosa succederà il 4 maggio.