Il Financial Times di Italexit scrive che è un’ipotesi poco probabile, ma anche la Brexit la era

Milano (Cristiana Gagliarducci per Money.it) – Il rischio Italexit esiste ancora? Sull’argomento un interessante articolo comparso sulle pagine del Financial Times, che ha cercato di studiare a fondo l’attuale situazione del Belpaese e dell’UE, entrambi alle prese con l’emergenza coronavirus.

Attraverso la penna dell’editorialista Wolfang Munchau, il quotidiano ha dipinto tre scenari differenti, alcuni meno probabili di altri, che potrebbero delinearsi nei prossimi mesi.

Tra questi come non citare l’Italexit, ossia la possibilità di uscire dall’euro, rispolverata negli ultimi anni con la progressiva avanzata dei partiti euroscettici. La domanda sorge spontanea: il rischio esiste ancora?

Rischio Italexit: i tre scenari del FT

I tre scenari del Financial Times sono partiti da due considerazioni ormai assodate: nel 2020 il Prodotto Interno Lordo dell’Italia crollerà (come confermato dal FMI e da altri illustri analisti) mentre il debito pubblico decollerà.