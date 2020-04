Morti nelle case di riposo della provincia di Alessandria: indaga la procura, istituito un pool di magistrati

Alessandria – Sulle case di riposo della provincia di Alessandria ora indaga la procura. Al momento non ci sono inchieste aperte con nomi e specifici titoli di reato iscritti nel registro degli indagati, ma gli accertamenti sono a tappeto ed hanno coinvolto tutte le strutture, nessuna esclusa, che accolgono anziani e disabili.

Carabinieri del Comando Provinciale e Nas, su incarico del procuratore Enrico Cieri, compiranno monitoraggi costanti, fin dalla prima ora.

Il pool è stato composto al fine di vagliare tutte le situazioni osservate e segnalate, per capire se quelle che sono state denunciate come inefficienze siano presunte oppure effettive, e quindi riconducibili a precise responsabilità. O se determinati comportamenti omissivi siano la conseguenza di cause di forza maggiore.

Al momento non si sono ancora formulate ipotesi di reato, gli inquirenti stanno lavorando alla raccolta di elementi in tutte le case di riposo che ricadono sotto la competenza territoriale della procura di Alessandria.

Se dovessero emergere, potrebbero essere collegate a morti sospette di anziani ospiti delle strutture, alla carente o assente fornitura di dispositivi di protezione per il personale, alla mancata osservanza delle disposizioni regionali o, al contrario, alla confusa e carente diffusione di indicazioni precise da parte delle autorità deputate a emanarle.

Cinque esposti sono stati emanati, intanto, dal sindacalista Alberto Rito, segretario provinciale della Fiadel (Federazione italiana autonoma settore privato), due destinati alla procura di Alessandria e tre a quella di Vercelli che ha la competenza sul territorio del Monferrato casalese.

Uno fa riferimento a pazienti contagiati e operatori positivi nella maggior parte delle Rsa dell’Alessandrino, uno più specifico è riferito alla struttura Conte di Guazzone di Passalacqua di Lobbi.

Negli altri tre esposti il sindacalista chiede di valutare presunte inadempienze alla casa di riposo di Casale in piazza Battisti, in quella di San Domenico in via Pinelli e alla Giallo Sole di Pontestura.

Sulle Rsa si stanno muovendo anche Cgil, Cisl e Uil che stanno lavorando ad un esposto.

E poi ci sono i parenti delle persone che nelle Rsa si sono ammalate e che adesso vogliono chiarezza e giustizia.

Come a Castellazzo Bormida, alla casa di riposo San Francesco, divenuta, in queste ultime settimane, un vero e proprio caso per il fatto che molte persone non hanno più avuto notizie dei propri cari da diverso tempo tanto da aver formato, su whatsapp, un gruppo dove scambiarsi notizie e raccontare quello che è successo dal 9 aprile, data in cui hanno cominciato a non sapere più niente.