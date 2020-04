Dalla provincia di Alessandria la seconda unità mobile per i tamponi nelle Rsa piemontesi

Torino – E’ stata consegnata questa mattina, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, la seconda unità mobile destinata ad effettuare tamponi in modo prioritario su operatori e ospiti delle Rsa piemontesi, ad integrazione della pianificazione ordinaria già disposta dalle Asl.

Il mezzo, che proviene dal territorio alessandrino e appartiene all’Associazione ‘Prevenzione e salute km zero’ di Castellazzo Bormida presieduta da Giampiero Varosio, affianca la prima unità mobile messa a disposizione nei giorni scorsi da Fab Sms.

Le unità mobili, che svolgono una funzione integrativa rispetto a quella propriamente in capo alle Asl e alle loro articolazioni territoriali, si occupano delle segnalazioni urgenti che giungono all’area funzionale dell’Unità di Crisi e rispetto alle quali si assume la decisione, di concerto con i territori, di procedere con rapidità.

Apprezzamento per lo spirito di collaborazione dimostrato in questa emergenza viene espresso dall’assessore al Welfare della Regione Piemonte, Chiara Caucino.