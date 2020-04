Vertice tra Regione Piemonte e sistema bancario: piemontesi, non c’è una lira, le banche non si fidano

Alessandria (Max Corradi) – Alle 12:19 è giunta in redazione una mail dalla Regione Piemonte che informa sull’incontro in videoconferenza tra i rappresentanti del mondo bancario, rappresentati da Teresio Testa, presidente regionale Abi, supportato dal suo vice Fabrizio Simonini e da una pattuglia di quindici colleghi (ma non hanno niente da fare?) rappresentanti di vari istituti di credito piemontesi, e i rappresentanti della Regione guidati dall’assessore al bilancio Andrea Tronzano (nella foto). A parte le parole di circostanza per cui “l’appuntamento è stato utile proprio per mettere in evidenza, come testimoniato da tutti nel corso dell’incontro, che il sistema creditizio non solo non si contrappone al sistema delle imprese, ma lavora proprio per erogare in modo coordinato e di sistema in tempi rapidi risorse necessarie alle stesse per affrontare questo difficile periodo” i soldi non sono ancora stati dati e, a questo proposito, i rappresentati delle banche hanno tergiversato dicendo che “il presidente dell’Abi, così come tutti i colleghi presenti, ha messo in evidenza il grande sforzo che gli Istituti in questo periodo stanno compiendo con il proprio personale, facendo largamente uso anche della pratica dello smart working, proprio per garantire una più efficace e capillare presa in carico delle tantissime domande che sono giunte agli Istituti. Tutto ciò per velocizzare i tempi e provvedere alla necessaria liquidazione”. Liquidazione che non c’è perché di soldi non se ne sono visti. “Le procedure non possono essere frettolose – ha detto testa – anche e soprattutto a garanzia dell’imprenditore stesso e delle specificità delle singole imprese”. Cosa dobbiamo sentire! Cerco di tradurre: a garanzia dell’imprenditore che ha chiesto dei soldi, i soldi non gli si danno perché tutti assieme fanno male, come per il bambino sudato una bottiglia di acqua gelata. Naturalmente i bancari hanno rassicurato il fiducioso Tronzano (ma non è ebreo? Perché si fa illudere così impunemente?) sulle tempistiche dicendo che le procedure sono operative e il credito stabilito sulla soglia dei 25.000 euro per chi ha presentato domanda è in fase di erogazione. Non è finita perché i crav… pardon, i bancari hanno messo le mani avanti dicendo che in futuro i tempi si possano allungare sulla base anche del numero delle richieste che perverranno. I tassi massimi applicati sono comunque ben al di sotto del capitolato stabilito dalla legge. Della serie: quando gli imprenditori hanno chiuso per bancarotta arriva una lettera della banca che comunica il tasso d’interessa favorevole. Andrea Tronzano è contento: “Un incontro necessario che ho voluto per dissipare i dubbi sulle tempistiche di erogazione della liquidità e sulla omogeneità dei comportamenti sul territorio piemontese”. Certo, dubbi zero: i soldi non ci sono e non si sa quando ci saranno. Ciò dimostra che gli istituti di credito non si fidano delle garanzie dello Stato per cui non si azzardano a rischiare capitali che non sanno se ritorneranno con gli interessi.