Viva l’Italia libera e liberale che noi liberali, prima o poi, riconsegneremo agli italiani

La Redazione di Alessandria Oggi – Per il fatto che noi liberali italiani abbiamo l’impressione di vivere, oggi, in un regime dove:

si calpesta la Costituzione coi Dpcm che sono decreti amministrativi anticostituzionali se usati con valore di legge,

dove non si fa lavorare il Parlamento eletto legittimamente dai cittadini ma un insieme di task force di quasi 500 membri non eletti,

dove si gioca coi nomi per cui il Mes sarà chiamato in un altro modo per poterlo far digerire agli italiani,

dove le promesse non sono mai mantenute,

dove questo Capo dello Stato – di cui la legittimità è dubbia – non interviene per far rispettare la Costituzione da un gruppo di potere di nominati che dimostrano di non fare l’interesse degli italiani,

per l’orgoglio di essere italiani, per l’amore che nutriamo per questa nostra splendida Patria e per l’onore che dobbiamo ai Fratelli:. che per difenderla sono morti, in tempo di guerra e in tempo di pace, crediamo sia utile rispolverare la memoria di qualcuno pubblicando il manifesto liberale di Oxford dell’aprile 1947, approvato all’unanimità al termine della Conferenza Internazionale Liberale. Rappresentanti di partiti liberali provenienti da 19 nazioni si erano riuniti al Wadham College, con l’obiettivo di redigere un documento che rappresentasse le idee di base e i principi politici del liberalismo (con il patrocinio di Luigi Einaudi e Benedetto Croce). Liberalismo, sia molto chiaro, e non liberismo che è una forma brutale e insopportabile di gestione della cosa pubblica secondo le ragioni della finanza che schiacciano quelle della politica. Il liberismo per fare questo ha bisogno di uno Stato autoritario che le imponga.

Noi liberali abbiamo combattuto e continuiamo a combattere con ogni mezzo e in ogni luogo per affermare i sacri principi di libertà cosciente in virtù della quale chiunque ha il potere di pensare e agire liberamente in un contesto dove le basi della società siano l’uomo e la famiglia naturale dove lo Stato deve essere al servizio della persona e non il contrario.

Il Manifesto Liberale di Oxford del 1947 elenca tutte le libertà connesse al rispetto dell’individuo e le condizioni necessarie per una “vita responsabile e creativa”, assicurate esclusivamente in pieno da una vera democrazia basata sul consenso e sulla libertà, nel pieno rispetto delle minoranze: “Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente” (Voltaire),

la libertà individuale, garantita da un’amministrazione indipendente; la libertà di culto e la libertà di coscienza; la libertà di parola e di stampa; la libertà di associarsi o non associarsi; la libera scelta dell’occupazione; la possibilità di una piena e varia educazione, secondo le capacità di ognuno e indipendentemente dalla nascita o dai mezzi; il diritto di proprietà privata e il diritto di iniziativa individuale; la libera scelta del consumatore e la possibilità di godere pienamente dei frutti della produttività del suolo e dell’industria dell’uomo; la sicurezza dai rischi di malattia, disoccupazione, incapacità e vecchiaia; l’eguaglianza dei diritti tra uomini e donne.

Al contrario di quanto si può pensare del liberalismo e di chi si professa liberale, i rappresentanti nel 1947 hanno sottolineato l’importanza dei diritti “sociali” anche per il fatto che “i diritti, i doveri e gli interessi del lavoro e del capitale sono complementari e la consultazione e collaborazione organizzata tra datori di lavoro e lavoratori è di vitale importanza per il buon andamento dell’attività produttiva”.

Fondamentale nel Manifesto è il principio della libertà economica, secondo cui la sua soppressione “conduce inevitabilmente alla scomparsa della libertà politica”. Essa deve essere difesa sia dallo Stato che dai monopoli, trust e cartelli privati, laddove si esalti la sana concorrenza, e solo ove essa non possa operare, subentra la proprietà statale.

Il manifesto si conclude con delle condizioni per garantire la tranquillità economica a chiunque:

la partecipazione leale ad un’organizzazione mondiale di tutte le nazioni grandi e piccole, retta da principi uniformi di diritto e equità, con il potere di imporre la stretta osservanza di tutte le obbligazioni internazionali liberamente contratte; il rispetto per il diritto di ogni nazione di godere delle libertà umane essenziali; il rispetto per la lingua, la religione, le leggi e i costumi delle minoranze nazionali; il libero scambio delle idee, delle notizie, delle merci e dei servizi fra le nazioni, e la libertà di movimento all’interno di ogni paese e fra paese e paese, senza gli ostacoli costituiti dalla censura, dalle barriere commerciali protezionistiche e dalle restrizioni sui cambi; lo sviluppo delle aree arretrate del mondo con la collaborazione dei loro abitanti, nel loro vero interesse e nell’interesse del mondo intero.

MANIFESTO DI OXFORD 1947

Noi liberali di 19 nazioni, riuniti ad Oxford in tempo di disordine, povertà, carestia e paura causati da due guerre mondiali; convinti che le attuali condizioni del mondo sono largamente dovute all’abbandono dei principi liberali; affermiamo la nostra fede con la dichiarazione che segue.

I

L’uomo è innanzi tutto un essere dotato del potere di pensare e di agire liberamente e della capacità di distinguere il bene dal male. Il rispetto per la persona umana e per la famiglia è la vera base della società. Lo Stato è soltanto uno strumento della comunità: esso non deve assumere nessun potere che possa venire in conflitto coi diritti fondamentali dei cittadini e con le condizioni indispensabili per una vita responsabile e creativa, e precisamente: la libertà individuale, garantita da un’amministrazione indipendente della legge e della giustizia; la libertà di culto e la libertà di coscienza; la libertà di parola e di stampa; la libertà di associarsi o non associarsi; la libera scelta dell’occupazione; la possibilità di una piena e varia educazione, secondo le capacità di ognuno e indipendentemente dalla nascita o dai mezzi; il diritto di proprietà privata e il diritto di iniziativa individuale; la libera scelta del consumatore e la possibilità di godere pienamente dei frutti della produttività del suolo e dell’industria dell’uomo; la sicurezza dai rischi di malattia, disoccupazione, incapacità e vecchiaia; l’eguaglianza dei diritti tra uomini e donne. Questi diritti e queste condizioni possono essere assicurati solo da una vera democrazia. La vera democrazia è inseparabile dalla libertà politica ed è basata sul consenso cosciente, libero ed illuminato della maggioranza, espresso in un voto libero e segreto, con il dovuto rispetto per la libertà e per le opinioni delle minoranze.

II

La soppressione della libertà economica conduce inevitabilmente alla scomparsa della libertà politica. Noi ci opponiamo a tale soppressione, tanto se è conseguenza della proprietà o del controllo statale quanto se risulta da monopoli, cartelli o trusts privati. Noi ammettiamo la proprietà di Stato solo per le imprese che vanno oltre le possibilità della iniziativa privata o là dove la concorrenza non ha più modo di operare. Il benessere della comunità deve prevalere e deve essere salvaguardato contro l’abuso del potere da parte di interessi particolari. Un miglioramento continuo nelle condizioni del lavoro, nell’abitazione e nell’ambiente di vita dei lavoratori è essenziale. I diritti, i doveri e gli interessi del lavoro e del capitale sono complementari; la consultazione e la collaborazione organizzata tra datori di lavoro e lavoratori è di vitale importanza per il buon andamento dell’attività produttiva.

III

Il servizio della comunità è il necessario complemento della libertà e ad ogni diritto corrisponde un dovere. Le libere istituzioni non possono funzionare efficacemente se ogni cittadino non ha un senso di responsabilità morale verso il suo prossimo e non prende parte attiva negli affari della comunità.

IV

La guerra può essere abolita, la pace del mondo e la prosperità economica possono essere ristabilite soltanto se tutte le nazioni si attengono alle seguenti condizioni: la partecipazione leale a un’organizzazione mondiale di tutte le nazioni grandi e piccole, retta da principi uniformi di diritto e di equità, con il potere di imporre la stretta osservanza di tutte le obbligazioni internazionali liberamente contratte; il rispetto per il diritto di ogni nazione di godere delle libertà umane essenziali; il rispetto per la lingua, la religione, le leggi e i costumi delle minoranze nazionali; il libero scambio delle idee, delle notizie, delle merci e dei servizi fra le nazioni, e la libertà di movimento all’interno di ogni Paese e fra Paese e Paese, senza gli ostacoli costituiti dalla censura, dalle barriere commerciali protezionistiche e dalle restrizioni sui cambi; lo sviluppo delle aree arretrate del mondo con la collaborazione dei loro abitanti, nel loro vero interesse e nell’interesse del mondo intero. Facciamo appello a tutti gli uomini e a tutte le donne che accettano questi ideali e principi perché si uniscano a noi per ottenere la loro affermazione in tutto il mondo.

Wadham College Oxford Aprile 1947