Cocaina a domicilio, in manette trentacinquenne albanese

Asti – Un trentacinquenne albanese residente ad Asti, E.C., incensurato e regolare in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi a Monale, nell’astigiano, dai carabinieri di Baldichieri per aver consegnato a domicilio almeno una dose di cocaina a un ragazzo del paese.

L’uomo era stato notato dai Carabinieri, impegnati in un posto di blocco in piazza Vittorio Emanuele II, mentre, a bordo di una Ford Fiesta rossa, aveva fatto un’inversione di marcia insolita tanto da aver insospettito i militari che hanno seguito la vettura fino al cortile di una palazzina. Ad aprire il cancello per far entrare l’utilitaria una persona nota alle forze di polizia. A quel punto i militari hanno subito fatto scattare i controlli.

Il trentacinquenne ha raccontato che era andato a trovare un amico e ha fornito anche altre spiegazioni poco plausibili. Subito è partita una perquisizione nella vettura all’interno della quale sono saltati fuori cinque dosi di cocaina da un grammo ciascuna e circa 500 euro in contanti. Dalla perquisizione nella casa dell’uomo, sono stati invece trovati una bustina con pochi grammi di marijuana, una pietra ancora non trattata di cocaina di quattro grammi, 14 grammi di sostanza da taglio e due bilancini di precisione.

Il trentacinquenne è stato fotosegnalato per la prima volta nella sua vita nella caserma della Compagnia carabinieri di Villanova. Questa è la sua prima esperienza giudiziaria.