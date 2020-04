Coronavirus, Ascom: in Piemonte “ciclone” cassa integrazione sul commercio

Torino (Ansa) – Un ‘ciclone’ sul commercio e sulla somministrazione. Lo afferma l’Ascom sulla base dei dati della Regione Piemonte, aggiornati al 20 aprile, sul ricorso alla cassa integrazione in deroga delle aziende fino a 5 addetti e di quelle più grandi che non accedono ad altri ammortizzatori. A fronte di quasi 24.000 aziende piemontesi che hanno presentato domande di cig in deroga – spiega l’Ascom – oltre 17.000 sono del terziario, più del 70% del totale. Di queste sono 6.500 imprese del settore del commercio al dettaglio e circa 6.200 della somministrazione, tra pubblici esercizi e ristoranti, con più di 25.000 lavoratori sospesi. A Torino e provincia sono 13.184 le imprese di tutti i settori che hanno presentato domanda per complessivi 33.671 addetti e oltre 5.500.000 ore di sospensione dal lavoro.

“Dal turismo al commercio vediamo impatti traumatici su fatturato e occupazione. Il rischio è concreto: tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne l’alimentare, dall’abbigliamento alle librerie, dai bar ai ristoranti, hanno chiuso l’attività. I numeri della cassa integrazione lo dimostrano chiaramente. Il timore è che senza soluzioni efficaci ed immediate questa rete imprenditoriale una volta superata l’emergenza sanitaria rischi di non avere più le energie per ripartire”, afferma la presidente di Ascom Torino e di Confcommercio Piemonte Maria Luisa Coppa.