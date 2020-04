Covid19: Alessandria, città virtuosa, capoluogo di una provincia allo sbando

Alessandria (Max Corradi) – Non si capisce come sia possibile che la città di Alessandria sia molto virtuosa nella lotta al coronavirus, ma la provincia di cui è capoluogo è allo sbando. Infatti se osserviamo bene l’ultimo grafico dell’Istat che conta i morti nelle varie città fino al 4 aprile scorso, notiamo che Alessandria ha avuto meno morti che nel 2019, come si può facilmente vedere nel grafico a destra. Incredibile ma vero, talmente vero che mai, in nessun giorno del periodo di riferimento, la linea rossa (2020) ha superato quella blu (2019). Naturalmente mancano i grafici dal 4 aprile ad oggi, ma andando a vedere i numeri forniti quotidianamente dalla regione attraverso i bollettini, le cose non sono cambiate, con Alessandria che si conferma città molto virtuosa.

Come è stato possibile ciò?

Secondo chi scrive è stato possibile per due motivi: l’intervento di Amag, che continua, con la costante e ripetuta bonifica del tessuto urbano cittadino grazie al lavaggio con pompe che lavano strade e piazze con getti di acqua compressa mescolata ad una soluzione disinfettante molto efficace; quindi l’idea di Asl di istituire un gruppo di medici di famiglia per la cura dei malati a casa. Della serie: se vai all’ospedale qualcosa ti prendi sempre, se resti a casa no. Ed ha funzionato perché la nostra città, per quanto riguarda i contagi e i morti, è in controtendenza. Ma allora a cosa è dovuto il fatto che la nostra provincia, dopo quella di Torino, sia la più colpita? Spiace ripeterlo ma tutto ciò è dovuto a quello che è successo e succede a Tortona dove, invece, l’impennata dei morti è drammaticamente evidente come si nota dal grafico di sinistra, dove la linea rossa è costantemente sopra quella blu con un balzo a partire dalla prima settimana di marzo. A Tortona i morti a tutt’oggi sono più di trecento per circa (il dato è dedotto in quanto non ci sono abbastanza tamponi effettuati) 1.600 contagiati.

Bisogna dire che l’aumento dei decessi nel 2020 è evidente anche a Ovada e Valenza, anche se, data l’esiguità numerica (sono due città minori della nostra provincia) dei residenti, il dato non sposta molto l’incremento dei morti in termini assoluti (a destra i due grafici di riferimento).

Quello che sorprende ancor di più è che, tra i capoluoghi di provincia in Piemonte – esclusa Torino di cui, non abbiamo trovato i dati – Alessandria è ancora una volta la più virtuosa in assoluto, essendo i decessi del 2020 sempre inferiori a quelli dello stesso periodo di riferimento del 2019. Direi che si tratta di un fatto eccezionale, forse unico in Italia, a dimostrazione che, qui da noi, s’è lavorato molto bene.

Per la verità bisogna dire che anche Asti città si comporta bene anche se le linee rossa (2020) e blu (2019) non sono molto staccate e, comunque, la rossa è sempre stata sopra, ricongiungendosi con la blu solo ai primi di aprile.

Cuneo presenta andamenti molto simili a quelli di Alessandria, anche se la distanza fra le due linee è molto meno marcato e, comunque, anche a Cuneo nei primi giorni di aprile i decessi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 sono superiori.

Novara, Biella e Verbania presentano invece andamenti in linea con la situazione generale e non sono in netta controtendenza come Alessandria.