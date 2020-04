Covid19 Italia: per la prima volta in Italia più guariti che nuovi casi

Agi – Salgono a 189.973 i casi totali di coronavirus in Italia, 2.646 più di ieri (quando l’aumento era stato di 3.370 unità). I guariti in un giorno sono stati 3.033 (ieri 2.943) mentre il numero totale è 57.576. I decessi sono stati 464 (ieri 437), per un totale di 25.549. Il numero dei malati ancora ‘attivi’ conosce così un calo record: 851 meno di ieri, per un totale che scende a 106.848.

Salgono a 189.973 i casi totali di coronavirus in Italia, 2.646 più di ieri (quando l’aumento era stato di 3.370 unità). I guariti in un giorno sono stati 3.033 (ieri 2.943): per la prima volta, dall’inizio dell’epidemia, si registrano dunque più guariti che nuovi casi.

Il numero totale dei guariti è 57.576. I decessi sono stati 464 (ieri 437), per un totale di 25.549. Il numero dei malati ancora ‘attivi’ conosce così un calo record: 851 meno di ieri, per un totale che scende a 106.848. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18.

Si conferma il trend in calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 934 unità, 22.871 totali, mentre le terapie intensive calano di 117 unità, arrivando a 2.267 (solo 20 giorni fa si superavano i 4.000 posti occupati). Le persone in isolamento domiciliare sono 81.710. Infine, continua a crescere il numero dei tamponi effettuati, oggi 66.658 contro i 63.101 di ieri.

I numeri della Lombardia

Sono 200 i decessi registrati oggi in Lombardia per il coronavirus, un dato che porta il totale a 12.940. I casi positivi sono 1073 e il totale e’ ora oltre la soglia di 70.000, a 70.165 unità. I tamponi effettuati sono pari 12.016.

I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono diminuiti oggi di 27 unità, portando il totale sotto quota 800, a 790, per la prima volta dal 15 marzo scorso. Tra gli altri dati diffusi oggi, si registra una diminuzione di 500 pazienti per i ricoverati, che scendono a 9192, mentre i dimessi sono 44.220 (+1400).

“Ci sono dati positivi” in Lombardia “ma la battaglia non e’ ancora finita. Non si puo’ avere un atteggiamento leggero o ottimistico”. Così l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, durante l’aggiornamento sulla situazione del coronavirus in una diretta Facebook.

Accordo in Europa sul Recovery Fund

I 27 danno mandato alla Commissione di presentare una proposta dettagliata su un fondo comune finanziato con titoli europei per aiutare i Paesi colpiti dal coronavirus. Soddisfatto Conte: “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa”. Von Der Leyen: “Parliamo di trilioni, non di miliardi”. Michel: “Sensibilità diverse ma sono ottimista”.

Non funziona il Remdesivir, il farmaco che aveva entusiasmato le Borse

L’antivirale prodotto da Gilead Sciences non ha superato test cruciali, secondo quanto anticipa il Financial Times citando la bozza di un documento pubblicata accidentalmente dall’Oms.

Suono di campane per ogni neonato a Pantelleria, la Fase 2 dell’isola

L’idea è di un abitante di questo affascinante lembo della Sicilia, a 65 chilometri dalla Tunisia.

Viaggio nelle librerie della ripartenza

Da Palermo a Milano, cosa consigliano i librai – alcuni hanno riaperto altri ancora no – nella Giornata Mondiale del Libro.