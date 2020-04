Da Amag Ambiente: lunedì 27 aprile riprende il servizio di raccolta a domicilio del verde

Pur restando alta l’attenzione in merito alle misure fin qui adottate per il contenimento del coronavirus, si avvisano i cittadini del Comune di Alessandria che lunedì prossimo 27 aprile ripartirà il servizio di raccolta a domicilio del verde di Amag Ambiente.

I nostri operatori effettueranno lo svuotamento dei contenitori su strada muniti di tutti i dispositivi di protezione individuali.

L’esposizione del contenitore dovrà essere effettuata entro le ore 6:00 del mattino del giorno indicato sul calendario della raccolta del verde. I cittadini che risiedono in vicoli o strade in cui l’automezzo non può accedere per ragioni di ingombro, sono pregati di esporre il contenitore all’incrocio con la via principale.

Si raccomanda di utilizzare correttamente il contenitore non inserendo frazioni estranee a quella vegetale (no rifiuti indifferenziati, no plastica, no vetro) e non utilizzando alcun tipo di sacco o sacchetto.

Per qualsiasi dubbio gli utenti possono comunque interagire con l’Azienda attraverso il Call Center allo 0131 223215 o al numero verde 800 296 096 (solo da rete fissa), tramite il portale www.amagambiente.it o scrivendo a info@amagambiente.it.

Il servizio proseguirà salvo imprevisti legati all’emergenza covid-19 sino a fine ottobre 2020.

Amag Ambiente ringrazia la comunità alessandrina per la comprensione e la collaborazione in questo momento particolare.

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione Amag Ambiente

Tel. 0131 223215

E-mail: comunicazione@amagambiente.it