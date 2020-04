Dalla Questura di Alessandria: nuovi avvicendamenti tra i Funzionari della Questura di Alessandria

Nonostante l’emergenza epidemiologica in atto, con la conclusione dei cicli formativi e le assegnazioni disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cambia l’organico in diversi Uffici della Questura di Alessandria.

Insediatasi già da qualche mese, la Dott.ssa Rosanna Minucci, Primo Dirigente della Polizia di Stato è stata assegnata alla Questura di Alessandria con l’incarico di Vicario del Questore; campana d’origine e proveniente dalla Questura di Cuneo, dove ha prestato servizio per diversi anni come Dirigente DIGOS, ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e l’Ufficio Immigrazione.

Il Commissario Angelo Fois (nella foto a sinistra) è stato assegnato alla Questura di Alessandria dal giorno 6 aprile u.s., al termine del 108° Corso di Formazione per Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Il Commissario Fois , originario di Sassari dove ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza ed il Diploma di Specializzazione per le professioni legali, svolgerà un tirocinio applicativo presso i diversi Uffici della Questura della durata di sei mesi prima di assumere l’incarico definitivo e ottenere la promozione a Commissario Capo.

Vincitori del concorso interno per Vice Commissari, dopo un corso di formazione della durata di tre mesi, dal giorno 30 Marzo sono ufficialmente in servizio presso la Questura di Alessandria i quattro “neo” Commissari (nelle foto a des tra dall’alto in basso) della Polizia di Stato:

Paolo Polverini,

Paolo Peroni,

Roberto Cuccu

Luigi Martignetti.

I neo promossi Commissari della P. di S., già in servizio presso questa sede con diverso ruolo, sono stati destinati rispettiva mente agli incarichi di:

funzionario Addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.),

Dirigente Ufficio Immigrazione,

Funzionario Addetto alla Squadra Mobile,

Funzionario Addetto dell’Ufficio Anticrimine.

Il Questore di Alessandria, Dott. Michele Morelli (nella foto in alto), dopo aver espresso i suoi migl iori auguri di buon lavoro ai nuovi Funzionari della Questura, confida nel prezioso contributo che l’entusiasmo e la professionalità dei nuovi componenti del quadro direttivo potranno aggiungere ai già lusinghieri risultati raggiunti dalla Polizia di Stato per la sicurezza nella Provincia.