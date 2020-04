In epoca di coronavirus al tribunale di Alessandria si valuta la possibilità dei divorzi a distanza

Alessandria – L’11 maggio riprenderà l’attività nel tribunale di Alessandria e il primo problema che dovrà essere affrontato sarà come regolamentare l’attività giudiziaria una volta conclusa questa sospensione dei termini.

Non sarà certo un ritorno alla normalità istantaneo anche perché, finora, la maggior parte dei magistrati e del personale lavora in “smart working” e sono stati garantiti presidi minimi per le emergenze e le necessità inderogabili.

Anzi, un immediato ritorno alla normalità è stato definito “impensabile” da Antonio Marozzo, da un anno e mezzo presidente del Tribunale di Alessandria.

“Tutta l’attività di cancelleria e di udienza deve tener conto delle misure di sicurezza che impongono il rispetto della cosiddetta distanza sociale. Inoltre i locali della struttura sono assolutamente inidonei.”

E per i processi, potrà essere garantito lo svolgimento?

“Per quelli civili è difficile, quasi impossibile per quelli penali: se ci sono testimoni e consulenti, i processi non potranno che essere rinviati. È indispensabile, invece, individuare soluzioni per i casi non rinviabili, in cui gli imputati sono detenuti o quando ci sono termini in scadenza” ha sottolineato Marozzo che ha poi rimarcato come nei processi penali sia indicato come priorità lo svolgimento della discussione (requisitoria e arringhe) “da remoto”, cioè con le parti in collegamento virtuale.

“Ma ritengo che occorra comunque un’udienza finale effettiva in cui il pubblico ministero e gli avvocati confermino verbalmente le loro conclusioni” ha affermato il presidente del Tribunale, impegnato, inoltre, anche sul fronte delle separazioni e dei divorzi, che spesso hanno carattere di urgenza.

Secondo Marozzo una soluzione possibile sarebbe farli celebrare celermente senza far venire in tribunale le parti. Ma su questo ci sarà ancora da lavorare.